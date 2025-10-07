La ‘edad de oro’ para un fichaje: ¿A los cuántos años un futbolista de élite alcanza su máxima valoración en Europa?

Según la metodología de Transfermarkt, la plataforma de referencia en cotizaciones del mercado de fichajes, la edad de máxima valorización en el fútbol europeo se concentra en una ventana sorprendentemente joven: entre los 22 y los 26 años.
Esta conclusión se basa en la tendencia de los últimos 10 a 15 años, donde los clubes priorizan el potencial y la inversión a largo plazo.
El pico de cotización refleja la cúspide de la combinación entre el máximo rendimiento deportivo y el valor residual de reventa a largo plazo. Los jóvenes talentos que irrumpen antes, conocidos como «jóvenes fenómenos», están llevando esta curva a edades incluso más tempranas.
Por ejemplo, figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland han marcado cotizaciones históricas de 200 millones de euros a los 21 y 23 años, respectivamente. Esto demuestra que, en el fútbol actual, el valor de mercado ya recoge el potencial máximo del jugador con gran antelación.
La caída de la cotización, por su parte, también sigue una pauta clara. La devaluación gradual en el valor de mercado comienza a ser notoria a partir de los 27 o 28 años. Superar esta barrera implica para los clubes un menor valor potencial de reventa futura y una disminución en los años de contrato productivo, lo que automáticamente impacta en la cifra tasada.
La caída, por lo tanto, se vuelve más acelerada y pronunciada al acercarse o superar la barrera de los 30 años, salvo contadas excepciones.
Pico de cotización: La ventana de los 22 a los 26 años
El análisis de los datos de Transfermarkt comprueba que la juventud es el activo más valioso en el mercado europeo. Los fichajes más caros y las valoraciones históricas más altas se han concentrado en esta ventana de edad. Esta tendencia se observa al analizar el pico de grandes figuras de la última década:
- Kylian Mbappé (Francia):
- Máximo de valorización: 200 millones de euros (Dic-2018 a Dic-2019).
- Edad en el pico: 20-21 años.
- Inicio de caída importante: Dic-2020 (22 años), descenso a 180 millones de euros.
- Erling Haaland (Noruega):
- Máximo de valorización: 200 millones de euros (Dic-2023).
- Edad en el pico: 23 años.
- Inicio de caída importante: Estimada en Oct-2025 (25 años), descenso a 180 millones de euros.
- Neymar Jr. (Brasil):
- Máximo de valorización: 180 millones de euros (Ene-2018 a Dic-2019).
- Edad en el pico: 25-27 años.
- Inicio de caída importante: Dic-2020 (28 años), descenso a 128 millones de euros.
Este grupo de jugadores más jóvenes evidencia que los valores más altos de la historia se están alcanzando antes de los 27 años, maximizando el potencial de inversión para el club comprador.
La caída de valor: De los 28 años en adelante
La edad de 27 o 28 años actúa como un punto de inflexión. A partir de ese momento, la longevidad del contrato y el valor residual comienzan a pesar más que el rendimiento inmediato.
Esto fue evidente incluso en jugadores cuya carrera se extendió excepcionalmente, como lo demuestra el caso de Eden Hazard, cuya devaluación fue drástica debido a lesiones.
- Eden Hazard (Bélgica):
- Máximo de valorización: 150 millones de euros (Dic-2018).
- Edad en el pico: 27 años.
- Caída drástica: Mar-2020 (29 años), descenso a 80 millones de euros, influenciado por su bajo rendimiento y lesiones en el Real Madrid.
- Robert Lewandowski (Polonia):
- Máximo de valorización: 90 millones de euros (Abr-2018).
- Edad en el pico: 29 años.
- Caída significativa: Jul-2019 (30 años), descenso a 70 millones de euros, y continuó descendiendo de manera constante en los años siguientes, independientemente de sus Botas de Oro.
- Sergio Ramos (España):
- Máximo de valorización: 50 millones de euros (2017-2018).
- Edad en el pico: 31-32 años.
- Caída significativa: Dic-2019 (33 años), descenso a 45 millones de euros, iniciando una devaluación continua en su tramo final de contrato con el Real Madrid. El valor para un defensor central empieza a disminuir a esta edad.
Comparación de longevidad y casos excepcionales: Messi vs. Ronaldo
La longevidad de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo proporciona una curiosidad estadística única, desafiando el promedio de la caída de cotización. Messi mantuvo su valor máximo de 180 millones de euros hasta los 30 años, con su primer descenso significativo a los 32 años (a 150 millones en diciembre de 2019).
Por su parte, Cristiano Ronaldo mantuvo un valor de tres dígitos (más de 100 millones de euros) hasta los 33 años, con su pico más alto registrado a los 29 años (120 millones en enero de 2015).
Estos datos demuestran que, aunque el rendimiento, las lesiones y los problemas contractuales son factores cruciales, la edad se mantiene como el factor determinante en la valoración.
Recomendado: Este es el ‘top 20’ de los fichajes más caros del fútbol: El colombiano más valioso cuesta casi tres veces menos que el número 1
Un jugador de 28 años que rinde al mismo nivel que uno de 24 años será valorado a la baja, simplemente porque su potencial de reventa es menor, marcando la realidad económica del fútbol de élite en Europa.