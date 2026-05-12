Florentino Pérez buscará reelegirse como presidente tras convocar elecciones en Real Madrid

Florentino Pérez anunció la apertura oficial del proceso electoral en el Real Madrid en medio de cuestionamientos por la temporada del club y rumores sobre su continuidad. El presidente confirmó que volverá a presentarse para liderar la institución, mientras respondió públicamente a versiones sobre su estado de salud y denunció campañas en su contra.
La decisión llega después de una campaña en la que el Real Madrid quedó sin títulos. El club merengue fue eliminado de la UEFA Champions League y tampoco ganó LaLiga ni la Copa del Rey. Pese a ese contexto, Florentino defendió su gestión con cifras: aseguró que durante sus etapas como presidente el equipo conquistó 66 títulos entre fútbol y baloncesto, incluidos siete trofeos de Champions League.
El dirigente también rechazó las versiones que circularon en medios españoles sobre un supuesto cáncer terminal. “Mi salud es perfecta”, afirmó durante una rueda de prensa realizada tras la Junta Directiva del club. Florentino sostuvo que sigue al frente tanto del Real Madrid como de ACS, la multinacional española de infraestructura que preside desde 1997 y que registró ingresos por más de 35.700 millones de euros en 2024.
El anuncio de elecciones ocurre en un momento de tensión institucional y mediática para el equipo español. Según la consultora Forbes, el Real Madrid fue valorado en US$6.750 millones en 2025 y se mantiene como la franquicia deportiva más valiosa del fútbol mundial.
Florentino Pérez responde a críticas y confirma candidatura en Real Madrid
Durante la rueda de prensa, Florentino Pérez descartó cualquier intención de abandonar el cargo y retó directamente a quienes cuestionan su administración. “Que se presenten a las elecciones”, dijo el presidente, quien ocupa el cargo desde 2000, con una interrupción entre 2006 y 2009.
El empresario español insistió en que existe una campaña mediática contra su imagen y contra el club. Incluso tomó su teléfono celular durante la rueda de prensa para leer una publicación periodística que afirmaba que estaba cansado antes de ingresar a la reunión directiva.
Florentino defendió además el modelo institucional del Real Madrid, uno de los pocos grandes clubes europeos que continúa bajo propiedad de sus socios y no de inversionistas privados o fondos soberanos. Actualmente, la entidad cuenta con más de 95.000 socios con derecho a voto.
En el plano deportivo, el presidente también se refirió al caso Negreira, investigación que involucra pagos del Barcelona a empresas vinculadas al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España. Florentino calificó el caso como “el mayor escándalo de la historia del fútbol” y aseguró que el Real Madrid prepara documentación para presentar ante la UEFA.
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Las elecciones del Real Madrid llegan mientras el club completa una de las mayores inversiones de su historia reciente con la remodelación del estadio Santiago Bernabéu. El proyecto superó los 1.700 millones de euros financiados mediante créditos y bonos.
Florentino Pérez cerró su intervención defendiendo la reputación internacional del club y asegurando que seguirá al frente de la institución para proteger sus intereses deportivos y económicos.