Hinchas del Real Madrid piden vender a Mbappé en Internet: Ya hay millones de firmas

La tensión entre la afición del Real Madrid y Kylian Mbappé escaló en los últimos días con una campaña digital que busca su salida del club. Una plataforma en internet, impulsada por seguidores del equipo, ya supera las 2 millones de firmas, según datos visibles en el propio sitio. La iniciativa, denominada “Mbappé Out”, se ha viralizado en redes sociales tras una semana marcada por resultados deportivos negativos y polémicas fuera del campo.
El detonante fue el viaje del delantero francés a Cerdeña, Italia, durante el fin de semana, mientras se encuentra en proceso de recuperación de una lesión muscular en el muslo izquierdo. Mbappé no estaba convocado para el partido ante el Espanyol por la fecha 34 de La Liga, debido a la molestia sufrida el 24 de abril frente al Betis. El club había otorgado días libres a varios jugadores en esa condición.
El contexto deportivo también influye en el descontento. El Real Madrid quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones y en los octavos de final de la Copa del Rey. En La Liga, el equipo es segundo y está a 11 puntos del líder, el Barcelona, con solo 12 unidades en disputa. El escenario proyecta una temporada sin títulos principales.
A nivel individual, Mbappé registra 41 goles en 41 partidos en la temporada actual. En la campaña anterior anotó 44 goles, pero en 59 encuentros. Aunque los números ofensivos son altos, no se han traducido en títulos de peso, lo que ha intensificado el debate sobre su impacto en el proyecto deportivo.
Campaña digital contra Mbappé y presión de la afición
La plataforma que recoge firmas pide abiertamente la salida del jugador. El mensaje que acompaña la iniciativa invita a los aficionados a expresar su inconformidad y presionar un cambio en el plantel. El crecimiento de firmas ha sido acelerado, con cientos de miles de registros en pocas horas, lo que refleja el nivel de alcance digital de la campaña.
Y si bien este tipo de movimientos no tienen impacto directo en decisiones contractuales, sí inciden en la percepción pública y en el entorno del club. En la industria del fútbol, la presión de la afición puede afectar la reputación de los jugadores y la relación con patrocinadores, especialmente en figuras de alto perfil como Mbappé.
El delantero es uno de los activos más valiosos del fútbol mundial. Según estimaciones de Transfermarkt, su valor de mercado supera los 180 millones de euros. Además, es una de las principales figuras comerciales del club, con contratos publicitarios globales que amplían su influencia más allá del terreno de juego.
En el entorno del equipo también han surgido versiones sobre incomodidades internas tras el viaje del jugador, aunque el club no ha emitido un pronunciamiento oficial. Mientras tanto, Mbappé continúa su recuperación y este miércoles será sometido a nuevas evaluaciones médicas para definir si podrá estar disponible en el próximo clásico ante el Barcelona.
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En medio de la controversia, Mbappé respondió a las críticas y aseguró que su prioridad sigue siendo la recuperación. El delantero afirmó que las interpretaciones sobre su viaje “no reflejan su compromiso” con el Real Madrid.