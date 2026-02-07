Mbappé pagará en impuestos en 2026 el equivalente al 13 % del presupuesto anual del deporte colombiano

El pago de impuestos de los deportistas de élite no solo refleja su fortuna, sino también el impacto que un solo personaje puede tener en la economía de un país. En 2025/2026, Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, pagará aproximadamente 14,6 millones de euros en impuestos, cifra que equivale a más del 13 % del presupuesto anual del Ministerio del Deporte de Colombia. Esto incluye recursos para atletas olímpicos, ligas profesionales y mantenimiento de estadios durante todo un año.
El caso de Mbappé evidencia que los ingresos de los deportistas no solo cambian la vida de los jugadores, sino que también representan una contribución significativa al fisco de sus países de residencia. Su salario base anual en España se estima en 31,2 millones de euros brutos, y la combinación de IRPF estatal y autonómico alcanza el 47 % para los tramos más altos, lo que genera esta cifra récord de contribución fiscal.
Comparado con los grandes ingresos de otras estrellas mundiales, Mbappé no lidera la lista absoluta de salarios. Sin embargo, la alta tasa tributaria española convierte a un solo futbolista en un aporte equivalente al de varios atletas de élite en otros países. Por ejemplo, mientras Cristiano Ronaldo gana US$275 millones en Arabia Saudita sin pagar impuestos sobre el salario, Mbappé aporta casi US$15 millones anuales al erario español.
Mbappé: el «contribuyente estrella» de España
A febrero de 2026, Kylian Mbappé se consolida como uno de los mayores contribuyentes individuales de España. Su salario base anual de 31,2 millones de euros está sujeto a la combinación de IRPF estatal y autonómico de Madrid, que llega al 47 % para los ingresos más altos.
El cálculo aproximado de su pago anual de impuestos es de 14,6 millones de euros, equivalente a unos $63.500 millones. Incluso aplicando deducciones para nuevos residentes que inviertan en la región, su carga fiscal mínima no bajaría de 12 millones de euros.
Para dimensionar este impacto: el presupuesto total del Ministerio del Deporte de Colombia para 2025 fue de $464.000 millones. Esto significa que los impuestos de un solo jugador del Real Madrid podrían financiar más del 13 % de todo el deporte colombiano en un año.
Otros casos que refuerzan el impacto fiscal en el fútbol mundial
El caso de Mbappé no es aislado dentro del fútbol europeo. Erling Haaland, delantero noruego del Manchester City, percibe un salario base estimado cercano a US$35–US$38 millones brutos anuales, que puede superar los US$60 millones al sumar bonos y acuerdos comerciales. En el Reino Unido, estos ingresos están sujetos a una tasa máxima cercana al 45 %, más aportes obligatorios, lo que genera una carga elevada, aunque inferior a la española.
En Francia, Lionel Messi, durante su etapa en el PSG, percibía alrededor de US$38 millones brutos por temporada, tributando bajo un esquema que también se aproxima al 50 %, lo que refuerza la idea de que Europa concentra algunos de los regímenes fiscales más exigentes para las grandes estrellas del fútbol.
En Sudamérica, el contraste es marcado. Neymar, en su regreso al Santos de Brasil, firmó un contrato estimado en más de US$20 millones anuales entre salario y derechos de imagen, una cifra récord para el fútbol brasileño. Sin embargo, la tasa máxima del impuesto a la renta en Brasil es del 27,5 %, muy por debajo de la europea.
En Argentina, Ángel Di María, actualmente en Rosario Central, percibe un salario estimado cercano a US$1 millón anual, muy inferior al de su etapa en Europa, pero tributa en un sistema que combina impuesto a las ganancias y tributos patrimoniales, lo que eleva la presión fiscal efectiva y explica por qué muchos futbolistas argentinos optan por fijar su residencia fiscal fuera del país durante gran parte de su carrera.
Colombia: ¿por qué los futbolistas mudan su residencia fiscal?
El caso colombiano no se explica por cifras récord, sino por estrategia fiscal. James Rodríguez, cuando residía fiscalmente en Colombia durante etapas de altos ingresos en Europa, con salarios que superaban los US$15–US$20 millones anuales, estuvo sujeto a un sistema progresivo que grava las rentas más altas hasta el 39 %, además de otros impuestos complementarios.
Este marco ayuda a entender por qué la mayoría de los futbolistas colombianos de élite eligen residir fiscalmente fuera del país: no para evadir impuestos, sino para optimizar su carga tributaria dentro de los márgenes legales internacionales. Así, mientras Colombia no cuenta con un “contribuyente estrella” como Mbappé, el debate sobre residencia fiscal sigue siendo clave para sus principales figuras deportivas.
El contraste también se observa en Estados Unidos, donde los deportistas de élite enfrentan una carga fiscal elevada, aunque con esquemas distintos a los europeos. En el caso de James Rodríguez, su llegada a la MLS con Minnesota United sería con un salario estimado cercano a US$5 millones por temporada, el colombiano estaría sujeto a una combinación de impuesto federal, aportes obligatorios y tributo estatal en Minnesota que podría llevar su carga total a un rango de 38 % a 45 %.
Esto implicaría un pago anual aproximado de entre US$1,9 y US$2,2 millones en impuestos, una cifra relevante en términos individuales, pero muy inferior al impacto fiscal de Mbappé en España.
Los mayores impuestos para deportistas están en Estados Unidos
El caso de Mbappé se puede comparar con los grandes contribuyentes en Estados Unidos, donde los impuestos dependen de la combinación de tasas federales y estatales.
Shohei Ohtani
- Deporte: Béisbol (MLB)
- Ingresos brutos estimados: US$102,5 millones
- Impuestos estimados: US$45–US$50 millones
- Motivo de la carga fiscal: Reside en California, con una tasa combinada cercana al 50 %
Stephen Curry
- Deporte: Básquet (NBA)
- Ingresos brutos estimados: US$156 millones
- Impuestos estimados: US$42–US$48 millones
- Motivo de la carga fiscal: Salario gravado en California
LeBron James
- Deporte: Básquet (NBA)
- Ingresos brutos estimados: US$133,8 millones
- Impuestos estimados: US$38–US$42 millones
- Motivo de la carga fiscal: Salario gravado en California
Dak Prescott
- Deporte: Fútbol Americano (NFL)
- Ingresos brutos estimados: US$137 millones
- Impuestos estimados: US$35–US$40 millones
- Motivo de la carga fiscal: Texas no cobra impuesto estatal, pero aplica el impuesto federal máximo del 37 %
En términos absolutos, Mbappé tributa cifras similares a estrellas estadounidenses que ganan salarios mayores, pero en Europa la tasa impositiva convierte a un solo jugador en un contribuyente clave para la Hacienda española.