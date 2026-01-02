Sergio Ramos quiere ser el nuevo dueño del Sevilla: Así avanza la operación

La posibilidad de que Sergio Ramos, de 39 años, se convierta en propietario del Sevilla abre un escenario deportivo y jurídico clave para el fútbol español. La Ley del Deporte de España, junto con la normativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), prohíbe que un futbolista en activo tenga intereses económicos directos o indirectos con una competición en la que pueda participar.
Esta disposición, conocida mediáticamente como la “Ley Anti-Piqué”, tendría un impacto directo sobre el futuro del defensor si concreta su ingreso accionarial en el club sevillista.
Ramos dejó recientemente a los Rayados de Monterrey en México y es agente libre. Su intención es seguir compitiendo en Europa con la aspiración de mantenerse disponible para la Selección de España con miras al Mundial de 2026. Sin embargo, si entra como inversor o propietario del Sevilla, quedaría automáticamente impedido para jugar en LaLiga española, tanto en Primera como en Segunda División, según las disposiciones deportivas vigentes en el Consejo Superior de Deportes y los estatutos modificados de la RFEF.
La normativa nació tras el caso de Gerard Piqué, quien mientras era futbolista del Barcelona participó en la mediación del traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita, con acuerdos económicos vinculados al torneo.
Desde febrero de 2025 esta regulación controla los conflictos de interés, impide beneficios económicos de deportistas activos sobre competiciones donde participan y exige plena imparcialidad e integridad competitiva.
Qué dice la ley y qué opciones tendría Sergio Ramos
La ley establece que ningún deportista que compita puede mantener relaciones comerciales con la organización de la competición en la que participa. Aplica para todos los deportes y busca evitar posibles influencias deportivas o económicas.
En el caso concreto de Ramos, si adquiere el control del Sevilla no podría firmar con ningún club español profesional. Si decide mantener su carrera activa, tendría que jugar en otra liga europea.
Medios españoles como Radio COPE y El Chiringuito informaron que Ramos y un grupo de socios preparan una propuesta económica para adquirir el control del Sevilla. La operación tendría relevancia también para el club, que atraviesa dificultades financieras y busca estabilidad accionarial. En paralelo, equipos como Milan de Italia o Niza de Francia han sido mencionados como alternativas deportivas si finalmente no puede competir en España.
Un hecho llamativo del caso es que el propio precedente de la norma llevó a Gerard Piqué a retirarse del fútbol profesional antes de seguir ampliando sus negocios deportivos, algo que hoy impacta directamente en el posible futuro del histórico central español.
Impacto deportivo y económico en el Sevilla y en LaLiga
Si el proyecto de compra avanza, marcaría un punto de inflexión para el Sevilla por el simbolismo deportivo y por el impacto económico. Ramos inició su carrera profesional en el club y su retorno como inversor coincide con la necesidad de reforzar la estabilidad financiera de la entidad. Sin embargo, el movimiento crearía una situación inédita: un exjugador del club convertido en propietario sin posibilidad de vestirse de cortos en la competición local.
La normativa española refuerza el control financiero y la transparencia competitiva en el entorno del fútbol profesional. En este contexto, el futuro de Sergio Ramos se mueve entre dos caminos: avanzar en la adquisición del Sevilla y asumir un rol empresarial sin volver a jugar en España, o priorizar su continuidad deportiva en otra liga europea mientras se define su futuro como dirigente.