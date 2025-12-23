Dani Alves negocia la compra de un equipo portugués y planea volver a jugar a los 42 años

Dani Alves está cerca de concretar su regreso al fútbol profesional desde un rol poco habitual. El exfutbolistas brasileño negocia, junto a un grupo de inversores, la compra del São João de Ver, club que compite en la tercera división de Portugal, y al mismo tiempo evalúa ficharse como jugador por seis meses.
El equipo que pretende adquirir el exjugador del Barcelona ocupa actualmente la décima posición de la Serie A del Campeonato de Portugal, la tercera categoría del país. La adquisición aún no ha sido anunciada de forma oficial, pero las negociaciones están avanzadas. La idea del entorno de Alves es que el exlateral derecho dispute la primera parte de la temporada, en un contexto competitivo de menor exigencia física que las grandes ligas europeas.
Alves tiene 42 años y no juega un partido oficial desde enero de 2023, cuando quedó desvinculado de Pumas de México tras el inicio de un proceso judicial en España. En marzo de este año, los tribunales españoles dictaron sentencia absolutoria, lo que le permitió retomar su vida pública y abrir la puerta a nuevos proyectos personales y deportivos.
El plan combina una inversión en propiedad del club con un retorno simbólico a las canchas. En el fútbol europeo no es habitual que un propietario se inscriba como jugador, pero existen antecedentes en categorías menores, donde la normativa es más flexible y el impacto mediático puede ser clave para la sostenibilidad financiera.
El negocio detrás del club y el regreso de Dani Alves
El São João de Ver es un club con presencia estable en categorías semiprofesionales del fútbol portugués. En la tercera división, los presupuestos de los equipos suelen moverse entre US$1 millón y US$3 millones por temporada, muy por debajo de las ligas principales, lo que convierte la compra en una operación de bajo riesgo relativo para un grupo inversor internacional.
Portugal se ha consolidado como un mercado atractivo para este tipo de proyectos. En los últimos años, fondos y empresarios extranjeros han adquirido clubes de segunda y tercera división como plataforma de formación de jugadores, visibilidad internacional y revalorización deportiva.
Desde el punto de vista financiero, el regreso del brasileño como jugador también tiene impacto. Aunque no se esperan grandes ingresos deportivos, su nombre puede multiplicar la exposición del club en mercados como Brasil y España, donde Alves mantiene reconocimiento por su trayectoria en equipos como Barcelona, Juventus, PSG y Sevilla.
Dani Alves es uno de los futbolistas más ganadores de la historia. A lo largo de su carrera levantó 42 títulos oficiales, entre ellos 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Copas América, 1 medalla olímpica y múltiples ligas en España, Italia y Francia. Su último título oficial fue la Copa América 2019 con Brasil.