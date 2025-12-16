De la Premier League a Barcelona: Así es el imperio futbolístico del príncipe saudí que quiere comprar al Barça

Una versión difundida desde España sacudió al mercado del fútbol: Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, estaría dispuesto a presentar una oferta cercana a 10.000 millones de euros para adquirir el Barcelona. La cifra, de confirmarse, sería la más alta jamás planteada por un club de fútbol y superaría ampliamente cualquier transacción previa en la industria deportiva.
El contexto financiero del Barcelona explica por qué el rumor gana fuerza. Desde España se afirma que la deuda total del club supera los 2.500 millones de euros, incluyendo compromisos financieros, pasivos estructurales y obligaciones a largo plazo. Esa situación ha limitado su capacidad de fichar jugadores y lo ha obligado a reestructurar ingresos futuros, como derechos comerciales y audiovisuales.
Según el periodista François Gallardo, del programa El Chiringuito, el interés saudí se materializaría con una propuesta formal entre el 7 y el 11 de enero, fechas que coinciden con la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudita. La oferta contemplaría la compra del 100 % o del 49 % del club, lo que abriría un debate sin precedentes sobre la propiedad de una institución que pertenece a sus socios.
Pero el principal obstáculo no sería el dinero. El Barcelona no es una sociedad anónima, sino un club de socios, y cualquier cambio en su modelo de propiedad debe ser aprobado por una mayoría cualificada en asamblea. Históricamente, el barcelonismo ha defendido que el club es “más que un club”, lo que convierte cualquier intento de venta total en un desafío político y cultural, además de financiero.
¿Cómo sería la oferta para comprar al Barcelona y cuáles son las limitaciones?
La cifra de 10.000 millones de euros plantea una comparación directa con otras operaciones recientes. El Chelsea fue vendido en 2022 por cerca de 4.900 millones de euros, mientras que el Manchester United, aún en proceso de negociación, ha sido valorado en rangos cercanos a los 5.000 millones de euros. La supuesta oferta por el Barcelona duplicaría esos montos y marcaría un nuevo techo para el fútbol europeo.
Desde España también se ha señalado que una vía alternativa sería la separación del área de entretenimiento y comercial de la estructura estrictamente futbolística. En ese escenario, el capital saudí podría ingresar como inversionista sin controlar la gestión deportiva diaria. Esta opción permitiría aliviar las finanzas del club sin romper formalmente el modelo asociativo, aunque requeriría reformas estatutarias profundas.
Sin embargo, detrás del interés no estaría una figura individual, sino el Public Investment Fund (PIF), el fondo soberano de Arabia Saudita: Mohammed bin Salman no actúa como propietario personal de clubes, sino como presidente y principal estratega del fondo que ejecuta la política de expansión deportiva del país.
El PIF y la expansión saudí en el fútbol mundial
El Public Investment Fund se ha convertido en uno de los actores más influyentes del fútbol mundial. En 2021, el PIF adquirió el Newcastle United de la Premier League por una suma cercana a los 300 millones de euros, operación que transformó al club en uno de los de mayor capacidad de gasto en Inglaterra. Aunque el fondo es el propietario formal, Mohammed bin Salman supervisa su estrategia general, según el Center for Security Studies.
En el mercado local, el PIF dio un paso aún más profundo. En 2023, adquirió el 75 % de cuatro clubes históricos de la Saudi Pro League: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli. Estas instituciones pasaron a operar como compañías bajo control del fondo, con el 25 % restante en manos de fundaciones sin ánimo de lucro.
Esta estructura permitió acelerar la llegada de figuras internacionales. Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y otros jugadores de alto perfil elevaron la visibilidad de la liga y multiplicaron ingresos comerciales y de derechos. El objetivo declarado es posicionar a la Saudi Pro League entre las ligas más relevantes del mundo antes de 2030.