Turismo deportivo en 2026: El Mundial y la Fórmula 1 concentrarán mayor demanda de viajes

El turismo deportivo será uno de los principales motores de viajes internacionales y regionales en 2026. La realización de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, junto con una temporada récord de la Fórmula 1, concentrará millones de desplazamientos de aficionados, incrementos en reservas aéreas y hoteleras, y un mayor gasto en destinos sede. De acuerdo con datos del sector, las reservas asociadas a eventos deportivos alrededor del planeta ya muestran un crecimiento anticipado frente a 2025.
Viajes Falabella reportó que las reservas relacionadas con el Mundial de Fútbol ya registran un aumento del 40 % frente al año anterior, una señal temprana del impacto que tendrá el torneo en la movilidad internacional. Este comportamiento se alinea con lo ocurrido en mundiales anteriores, donde los países anfitriones registraron picos de ocupación hotelera superiores al 85 % durante las semanas de competencia, especialmente en ciudades sede.
Para Colombia, el impacto es doble. Por un lado, miles de viajeros saldrán del país para asistir a eventos deportivos internacionales; por otro, el país se consolida como punto de conexión aérea y turística regional, especialmente hacia México y Estados Unidos, dos de los tres países organizadores del Mundial 2026. Aeropuertos como El Dorado, en Bogotá, y José María Córdova, en Medellín, concentrarán gran parte de este flujo.
Además del fútbol, la Fórmula 1 se consolida como otro de los grandes catalizadores de turismo deportivo. Su calendario 2026 será uno de los más extensos de la historia, con presencia en cinco continentes y carreras que generan estancias promedio de tres a cinco noches por visitante, según estimaciones del sector hotelero internacional.
Mundial 2026: El mayor evento turístico-deportivo del año
La Copa del Mundo 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose en el torneo más grande en la historia del fútbol. Por primera vez participarán 48 selecciones, frente a las 32 de ediciones anteriores, lo que ampliará el número de partidos, sedes y días de competencia.
México albergará partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras que Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de encuentros, con sedes como Miami, Los Ángeles y Nueva York. Canadá, por su parte, tendrá partidos en Toronto y Vancouver. Para los viajeros colombianos, México y Estados Unidos figuran entre los destinos más demandados por conectividad aérea, requisitos migratorios y afinidad cultural.
En el Mundial de Rusia 2018, la FIFA estimó más de 3 millones de asistentes internacionales, mientras que Qatar 2022 recibió alrededor de 1,4 millones de visitantes, pese a su tamaño geográfico. Para 2026, las proyecciones del sector turístico internacional superan los 5 millones de viajeros, impulsados por la mayor cantidad de sedes y partidos.
Un dato relevante es que el gasto promedio de un turista durante un Mundial supera los US$1.500, incluyendo alojamiento, transporte, alimentación y entradas. Esto convierte al torneo en uno de los eventos con mayor impacto económico directo sobre el turismo.
Fórmula 1 2026: 24 países y turismo de alto gasto
La temporada 2026 de Fórmula 1 recorrerá 24 países en cinco continentes, consolidándose como uno de los calendarios más extensos del automovilismo. El campeonato se disputará entre marzo y diciembre e incluirá Grandes Premios en destinos turísticos consolidados como Miami, Las Vegas, Mónaco, Barcelona, Ciudad de México y São Paulo, además del debut del Gran Premio de Madrid.
La Fórmula 1 se caracteriza por atraer a un perfil de viajero con alto poder adquisitivo. Estudios del sector indican que el gasto diario de un asistente a un Gran Premio puede duplicar al de un turista promedio. En eventos como Miami o Las Vegas, el impacto económico por carrera ha superado los US$400 millones, considerando hotelería, transporte, gastronomía y entretenimiento.
En 2026, el calendario incluirá carreras Sprint en mercados estratégicos como China, Miami, Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Singapur, lo que extiende la duración de los eventos y aumenta la ocupación hotelera. A diferencia del fútbol, donde el flujo se concentra en pocas semanas, la Fórmula 1 distribuye el turismo deportivo durante casi todo el año.
Curiosamente, la Fórmula 1 genera más viajes internacionales que cualquier otra competencia anual del deporte motor, superando incluso a campeonatos continentales de fútbol, debido a su presencia constante en múltiples regiones.
Latinoamérica como eje del turismo deportivo
Para Latinoamérica, México y Brasil se consolidan como los principales polos del turismo deportivo internacional en 2026. Uno recibirá partidos del Mundial y ambos albergarán Grandes Premios de Fórmula 1, lo que los posiciona como destinos clave para viajeros deportivos durante todo el año.
En comparación con eventos culturales o musicales, los eventos deportivos generan estancias más largas y mayor gasto por visitante, especialmente en transporte y alojamiento. Este patrón explica por qué el turismo deportivo se ha convertido en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la industria turística en el mundo.
Con el Mundial y la Fórmula 1 como ejes principales, 2026 se perfila como uno de los años más relevantes para el turismo deportivo en la última década, con impactos directos sobre aerolíneas, hoteles, comercio y servicios en toda la región.