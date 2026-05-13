Una importante ciudad de Colombia podría quedarse sin fútbol profesional el próximo semestre

Deportes Tolima tendría que salir de Ibagué para disputar buena parte del segundo semestre de 2026 por trabajos de intervención en el gramado del estadio Manuel Murillo Toro. El equipo analiza alternativas para competencias de fútbol locales e internacionales mientras avanzan obras técnicas sobre la cancha principal del escenario deportivo.
La situación surge luego de nuevos ajustes exigidos para el terreno de juego, especialmente relacionados con procesos de micro nivelación, drenaje y mantenimiento especializado del césped bermuda del estadio. En meses recientes, el escenario ya había sido intervenido por exigencias de Conmebol para la Copa Libertadores.
El Murillo Toro tiene capacidad cercana a 28.000 espectadores y es uno de los activos deportivos más importantes de Ibagué. En 2026 fue sometido a revisiones técnicas por parte de Conmebol debido a observaciones sobre camerinos, accesos, energía autónoma, zonas VIP y condiciones de infraestructura.
Fuentes cercanas al club señalan que Deportes Tolima evalúa jugar torneos internacionales en Manizales o Armenia, mientras que para algunos partidos de Liga BetPlay también aparece Bogotá como posibilidad logística por conectividad, operación aérea y disponibilidad de escenarios.
Fútbol colombiano: Deportes Tolima y el impacto económico de salir de Ibagué
La eventual salida del equipo tendría impacto sobre la economía local alrededor del estadio. Comerciantes, transporte, hotelería y restaurantes dependen parcialmente del flujo generado por los partidos del club tolimense, especialmente en fases finales y torneos internacionales.
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En Copa Libertadores, un partido del Tolima puede movilizar miles de aficionados y generar alta ocupación hotelera en sectores cercanos al escenario deportivo. Además, el club venía consolidando ingresos por taquilla tras volver a competencias internacionales.
La Alcaldía de Ibagué y el IMDRI ya habían ejecutado trabajos recientes sobre drenaje, aireación y corte técnico del césped para cumplir estándares internacionales.