Atlético Nacional vale más de cuatro veces que el equipo más barato de los clasificados en el fútbol colombiano

La Liga BetPlay 2026-I cerró su fase del todos contra todos con una jornada final disputada en simultáneo que definió los dos últimos cupos a los playoffs del fútbol colombiano. La fecha se jugó con varios equipos dependiendo de resultados cruzados y terminó resolviéndose con Santa Fe asegurando su clasificación tras vencer a Inter de Bogotá en un duelo directo por la permanencia en el grupo de los ocho mejores.
El cierre de la jornada confirmó además la presencia de Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, América de Cali, Deportes Tolima, Once Caldas y Deportivo Pasto, que ya habían asegurado su clasificación con anticipación o consolidado su posición en la tabla en fechas previas. Inter de Bogotá completó el grupo de clasificados pese a la derrota en la última jornada, beneficiándose de otros resultados de la fecha final.
La jornada también dejó por fuera a equipos como Millonarios, Independiente Medellín y Deportivo Cali, que llegaron con opciones matemáticas hasta la última fecha, pero no lograron los resultados necesarios para entrar en el grupo de los ocho. La eliminación de estos clubes se dio en un cierre apretado de tabla, con diferencias mínimas en puntos respecto a los clasificados.
Con estos resultados, la Dimayor definió los cruces de los playoffs del torneo, que se jugarán en formato de eliminación directa ida y vuelta. Los enfrentamientos quedaron establecidos entre Atlético Nacional e Inter de Bogotá, América de Cali e Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla frente a Once Caldas y Deportes Tolima ante Deportivo Pasto, en una fase final que combina equipos con alta inversión y otros con presupuestos significativamente más bajos.
Brecha económica en los playoffs: de Atlético Nacional a Deportivo Pasto
Los ocho equipos clasificados a los playoffs del fútbol colombiano presentan una diferencia marcada en el valor de sus plantillas, con Atlético Nacional como el club más costoso con 22,5 millones de euros. En el grupo de mayor inversión también aparecen Junior de Barranquilla y América de Cali, ambos con 16,7 millones de euros, mientras que Deportes Tolima se ubica en 12,9 millones e Independiente Santa Fe en 12,5 millones, según los valores de Transfermarkt.
En el segmento intermedio se encuentra Once Caldas con una plantilla valorada en 10,3 millones de euros, seguido por Internacional de Bogotá con 10,6 millones. En la parte más baja del grupo aparece Deportivo Pasto con 5,3 millones de euros, siendo el equipo de menor valoración entre los ocho clasificados.
Las diferencias también se reflejan en los jugadores más valiosos de cada club. En Atlético Nacional, Juan Manuel Rengifo lidera con 2,5 millones de euros. En América de Cali, Yeison Guzmán es el más alto con 2,2 millones, mientras que en Junior de Barranquilla Joel Canchimbo alcanza los 2 millones de euros.
En Deportes Tolima, Élan Ricardo es el jugador más valioso con 1,5 millones, misma cifra que Jáder Obrian en Santa Fe. En Once Caldas, Jefry Zapata lidera con 1 millón de euros, mientras que en Deportivo Pasto Johan Caicedo registra 750.000 euros. En Internacional de Bogotá, Dereck Moncada es el jugador de mayor valor dentro de la plantilla con 1,4 millones.
El contraste entre clubes muestra una brecha de más de 17 millones de euros entre el equipo de mayor y menor valoración dentro de los clasificados, sin una correlación directa entre inversión y clasificación a la fase final del torneo.
El fracaso deportivo y financiero de Deportivo Cali, Millonarios y Medellín en el fútbol colombiano
La fase del todos contra todos dejó tres eliminaciones de alto impacto económico en el fútbol colombiano. Deportivo Cali, Millonarios e Independiente Medellín no lograron clasificar, pese a manejar tres de las plantillas más costosas del campeonato.
Deportivo Cali cerró el semestre con un valor de plantilla cercano a 13,3 millones de euros. El club realizó una de las inversiones más fuertes del torneo con la llegada de jugadores como Pedro Gallese, ‘Bebelo’ Reynoso, Gustavo Cuéllar y Juan Dinenno, además de la dirección técnica de Rafael Dudamel. A pesar de este armado, el equipo no alcanzó los puntos necesarios para ubicarse entre los ocho clasificados.
Millonarios terminó la fase regular con una nómina valorada en 11,9 millones de euros. El equipo incorporó a Rodrigo Contreras y Darwin Quintero, además del chileno Rodrigo Ureña como refuerzo en el mediocampo.
Independiente Medellín, con una plantilla cercana a los 14,8 millones de euros, también quedó fuera de los playoffs. El equipo mantuvo jugadores como Francisco Fydriszewski y sumó a Frank Fabra como uno de sus refuerzos más relevantes del semestre, pero no logró sostener rendimiento suficiente en la tabla de posiciones.
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El cierre del todos contra todos deja un contraste directo entre inversión y resultados: tres de los clubes con mayor valor de mercado del campeonato quedaron eliminados, mientras equipos con plantillas más económicas aseguraron su presencia en la fase final.