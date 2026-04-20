La Liga BetPlay lidera ranking mundial de extranjeros con menos minutos de juego

La Liga BetPlay es la competencia de primera división en el mundo donde menos minutos juegan futbolistas extranjeros. Así lo reveló el más reciente informe del Observatorio de Fútbol CIES, que analizó 50 ligas del planeta. En Colombia, los jugadores nacidos fuera del país han disputado apenas el 14,9 % de los minutos en lo corrido del primer semestre de 2026.
El dato ubica al torneo colombiano en el primer lugar del ranking, por debajo de ligas como la J1 League de Japón (15,1 %) y la Primera División de Argentina (15,5 %). El informe toma como base la temporada actual o la más reciente en cada país y confirma una tendencia estructural: el bajo uso de talento extranjero en el fútbol profesional colombiano.
El contraste es amplio incluso dentro de Sudamérica. Uruguay aparece con 20,4 % y Paraguay con 21,4 %, mientras que otras ligas del listado, como Costa Rica (23,2 %) y Venezuela (23,5 %), muestran mayor participación de foráneos. En todos los casos, Colombia se mantiene como el mercado con menor presencia extranjera en cancha.
Esto significa que casi 85 de cada 100 minutos en la Liga BetPlay son jugados por futbolistas colombianos. La cifra refleja tanto decisiones deportivas como condiciones económicas del campeonato.
Uso de extranjeros en la Liga BetPlay: cifras y casos
El bajo promedio general no impide que existan diferencias entre clubes. Internacional de Bogotá es el equipo que más utiliza a sus jugadores extranjeros en 2026: sus cuatro foráneos han disputado el 45,8 % de los minutos en 14 partidos. Le siguen Deportivo Cali (25,2 %) y Atlético Bucaramanga (24,8 %).
En el caso de Internacional de Bogotá, los extranjeros inscritos son Agustín Irazoque, Dereck Moncada, Facundo Boné y Fabricio Sanguinetti. Otros jugadores nacidos fuera del país, como Wuilker Faríñez e Ian Poveda, no ocupan cupo de extranjero por tener nacionalidad colombiana.
A nivel agregado, la presencia de extranjeros en plantillas también es limitada. En promedio, los clubes cuentan con entre tres y cinco jugadores foráneos, condicionados por reglamentos que restringen su inscripción y participación en cancha.
Una particularidad del fútbol colombiano es que varios equipos han registrado partidos con 0 % de minutos para extranjeros, algo poco frecuente en ligas comparables. Esto refuerza la baja incidencia de estos jugadores en el desarrollo competitivo.
Impacto económico: menos importación, más formación
El dato del 14,9 % no solo describe una tendencia futbolística, sino un patrón económico. La Liga BetPlay opera como un mercado con menor capacidad de inversión en fichajes internacionales, lo que limita la llegada de jugadores extranjeros de alto costo.
En este contexto, los clubes priorizan el uso de talento local y canteras, que implica menores costos salariales y de transferencia. A su vez, el modelo de negocio se enfoca en formar jugadores y venderlos a ligas del exterior, especialmente en Europa y otros mercados de mayor poder adquisitivo.
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A diferencia de ligas más fuertes económicamente, donde los extranjeros suelen concentrar una mayor proporción de minutos y valor de mercado, en Colombia el protagonismo recae en futbolistas nacionales. Esto explica por qué incluso entre los jugadores más valiosos del torneo predominan los colombianos.