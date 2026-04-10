Fichar en Colombia, vender en Europa: Así es el negocio de la MLS con los futbolistas jóvenes

La Major League Soccer (MLS) tiene actualmente 24 futbolistas colombianos en sus plantillas, según datos oficiales de la liga en 2026. La cifra confirma una tendencia: el crecimiento del mercado colombiano como fuente de talento joven para clubes de Estados Unidos. Este flujo incluye desde figuras consolidadas como James Rodríguez hasta jugadores en etapa formativa que llegan antes de alcanzar su techo deportivo.
El fenómeno no es nuevo. Desde 1996, con la llegada de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, la liga ha tenido presencia colombiana. Sin embargo, el perfil cambió. Hoy predominan futbolistas entre 18 y 23 años, fichados como activos de proyección y no como estrellas consolidadas. Solo en 2026, nombres como Julián Bazán, Emilio Aristizabal y Mauricio González reflejan esa estrategia.
La MLS implementó en 2021 la Iniciativa Sub-22, un mecanismo que permite a los clubes incorporar jóvenes extranjeros con impacto reducido en el tope salarial. Este ajuste regulatorio abrió espacio para invertir en talento emergente con menor riesgo financiero. Según reportes de la liga, los equipos pueden registrar hasta tres jugadores bajo este esquema, lo que ha dinamizado el mercado en Sudamérica.
El resultado es un modelo claro: fichar a bajo costo, desarrollar en competencia y vender a ligas de mayor poder adquisitivo. Colombia encaja en ese esquema por el valor de transferencia de sus jugadores y la necesidad de venta de sus clubes.
Modelo MLS: talento colombiano como activo de reventa
El caso de Jhon Durán ilustra el modelo. Fue fichado por Chicago Fire con 18 años y posteriormente transferido al Aston Villa por una cifra que alcanzó los US$22 millones, según cifras del mercado internacional. La operación se ubica entre las ventas más altas en la historia de la MLS.
Otro ejemplo es Carlos Andrés Gómez, quien llegó a Real Salt Lake desde Millonarios y fue transferido al fútbol francés un año después. En ambos casos, el ciclo fue corto: entre 12 y 24 meses.
A ellos se suman Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien pasó por el Columbus Crew y hoy e día es delantero y titular en el Real Betis de LaLiga de España. También Santiago Moreno y Eduard Atuesta, que, aunque no furon a Europa, llegaron al fútbol brasilero desde la liga estadounidense y con gran proyección, incluso siendo considerados en algún momento por el técnico Néstor Lorenzo para la Selección Colombia.
Este esquema replica modelos europeos como el del Eintracht Frankfurt, club que ha basado parte de su estrategia en comprar talento joven, potenciarlo y venderlo con plusvalía. La diferencia es el costo de entrada: mientras en Europa los precios iniciales pueden superar los 10 millones de euros, en Colombia muchas operaciones se cierran por menos de US$3 millones.
Costos bajos y entorno competitivo impulsan el flujo
El contexto también favorece la inversión. La MLS tiene una edad promedio de 25,8 años, una de las más bajas entre las ligas profesionales de Norteamérica. Esto facilita la integración de jóvenes y acelera sus procesos competitivos.
Además, el calendario exige regularidad. Equipos disputan liga, copas locales y torneos internacionales, lo que incrementa la rotación y abre espacio para futbolistas en desarrollo. Para los clubes, esto significa evaluar activos en condiciones reales de competencia.
Colombia no es el país con más jugadores en la MLS, pero sí uno de los que más exporta talento joven con rápida reventa en los últimos cinco años, según datos de Transfermarkt y reportes de clubes. Esto ha convertido al país en un proveedor eficiente dentro del modelo de negocio de la liga.
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El resultado es un flujo constante. Jugadores llegan más jóvenes, permanecen menos tiempo y salen a mercados más grandes. Para la MLS, el talento colombiano dejó de ser solo presencia deportiva y pasó a ser un activo financiero con retorno medible.