Florentino Pérez gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid y seguirá al frente del club hasta 2030

Florentino Pérez fue reelegido como presidente del Real Madrid y continuará al frente de la institución hasta 2030, tras imponerse en las elecciones celebradas este domingo en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas.
Aunque el club aún no ha publicado el porcentaje oficial definitivo de la votación, diversos reportes de medios españoles y encuestas a pie de urna coinciden en señalar la victoria del histórico dirigente sobre el empresario Enrique Riquelme, el único candidato que compitió por la presidencia.
La reelección extiende una de las etapas más exitosas en la historia del club blanco y le permitirá completar casi tres décadas al mando de la entidad, sumando sus diferentes periodos de gestión.
La jornada electoral estuvo marcada por una elevada participación de los socios, que acudieron masivamente a las urnas en unas elecciones presidenciales que despertaron gran expectativa al contar con más de un candidato.
Alta participación y respaldo a Florentino Pérez
Las votaciones se realizaron en 60 mesas instaladas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas. Una vez cerradas las urnas a las 8 de la noche de España comenzó el escrutinio que terminó ratificando la continuidad de Pérez al frente del club.
Según las encuestas de salida difundidas por El Chiringuito y otros medios españoles, el actual presidente obtuvo una ventaja amplia sobre Enrique Riquelme. Sin embargo, el porcentaje definitivo será confirmado oficialmente por el Real Madrid una vez concluya todo el proceso electoral.
Los retos de Florentino Pérez para su nuevo mandato
Con la victoria asegurada, Florentino Pérez iniciará un nuevo ciclo con varios desafíos deportivos e institucionales. El presidente ha prometido reforzar la plantilla durante el mercado de fichajes y mantener al club entre las principales potencias del fútbol mundial.
Además, con la confirmación del triunfo de Florentino, la vuelta del entrenador portugués José Mourinho al Bernabéu es casi un hecho. La llegada de ‘Mou’ fue una de las promesas de Pérez si ganaba nuevamente la presidencia, por lo que se espera que el técnico llegue a Madrid en los próximos días para oficializar su incorporación al club madridista y así comenzar su segundo ciclo al frente del equipo merengue.
Durante la campaña electoral se mencionaron posibles incorporaciones de, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, además de una gran operación por una estrella internacional cuyo nombre no ha sido confirmado oficialmente.
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Pérez también afrontará el reto de devolver al Real Madrid a la primera línea competitiva tras una temporada con resultados por debajo de las expectativas en algunos frentes deportivos.
El dirigente llega fortalecido a este nuevo mandato. Bajo su liderazgo, el Real Madrid se ha convertido en una de las organizaciones deportivas más valiosas del mundo y ha conquistado 37 títulos oficiales, incluidos siete trofeos de la UEFA Champions League, más que cualquier otro presidente en la historia del club.