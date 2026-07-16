Trump desclasifica documentos sobre presunta injerencia de Venezuela y China en las elecciones de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo públicos este jueves cientos de páginas de documentos desclasificados de inteligencia con los que busca demostrar que existen vulnerabilidades en el sistema electoral estadounidense y advertir sobre posibles intentos de interferencia extranjera, especialmente por parte de China y Venezuela.
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Durante un discurso desde la Casa Blanca, Trump sostuvo que la información demuestra riesgos para futuros procesos electorales y aseguró que uno de los reportes en su poder «muestra cómo cambiaron y alteraron los resultados de las elecciones en Venezuela» para favorecer al «régimen corrupto de Nicolás Maduro».
Sin embargo, la documentación divulgada también contiene análisis de las propias agencias de inteligencia estadounidenses que matizan varias de esas afirmaciones y señalan que no existe evidencia de que alguna elección presidencial en Estados Unidos haya sido alterada de forma suficiente para cambiar un resultado.
Qué dicen los documentos sobre Venezuela
Uno de los apartados que más atención ha generado hace referencia a Venezuela. Según la Casa Blanca, los documentos muestran que el gobierno venezolano realizó pruebas sobre máquinas de votación capaces de intercambiar votos de forma que el cambio no pudiera detectarse mediante auditorías posteriores o conteos manuales.
Trump utilizó esa información para asegurar que posee evidencia sobre la manera en que fueron modificados resultados electorales en Venezuela para beneficiar al gobierno de Nicolás Maduro.
No obstante, entre los documentos también aparece un memorando desclasificado de la CIA que recuerda que la comunidad de inteligencia estadounidense concluyó en 2006 que Venezuela y la empresa Smartmatic no tenían la capacidad de manipular elecciones fuera del territorio venezolano.
El mismo análisis añade que, cuando en Venezuela se produjeron alteraciones electorales, ello habría requerido acceso interno a los sistemas de votación, una condición que las autoridades venezolanas no tendrían respecto al sistema electoral estadounidense.
Las advertencias sobre China y su impacto en las elecciones de Estados Unidos
Otra de las principales revelaciones hace referencia a China. La Casa Blanca asegura que documentos de inteligencia indican que ese país obtuvo más de 200 millones de registros de votantes estadounidenses entre 2020 y 2024.
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De acuerdo con los reportes, la información incluiría nombres, direcciones, números telefónicos, afiliación política, historial de votación e incluso datos sobre el estatus militar de millones de ciudadanos. Según la administración Trump, esos registros habrían sido obtenidos mediante compras irregulares, robos de información, ataques informáticos u otros mecanismos ilegales.
Los documentos también recuerdan que agencias estadounidenses ya habían detectado desde años atrás campañas de espionaje cibernético atribuidas a China contra bases de datos gubernamentales, contratistas de defensa, centros de investigación y otras entidades estratégicas.
Sin embargo, uno de los informes del Consejo Nacional de Inteligencia sostiene que, durante las elecciones presidenciales de 2020, las actividades de influencia de China fueron de «bajo nivel» y se limitaron a acciones exploratorias, sin evidencia de una manipulación directa de los resultados electorales.
Otro de los ejes de la desclasificación gira alrededor de las máquinas utilizadas para votar en Estados Unidos.
Un informe del Consejo Nacional de Inteligencia fechado en enero de 2020 concluye que Rusia, China, Irán y Corea del Norte poseen capacidades para acceder y potencialmente manipular algunos componentes de la infraestructura electoral estadounidense, como bases centralizadas de registro de votantes o libros electrónicos de votación.
No obstante, el mismo documento aclara que el sistema electoral estadounidense es altamente descentralizado y administrado por estados y condados, por lo que cualquier intrusión tendría un alcance limitado y «sería difícil manipular la elección a una escala suficiente para alterar el resultado electoral».
Los reportes reconocen, además, que existen vulnerabilidades conocidas en distintos sistemas de votación, aunque también indican que no se ha presentado evidencia de que algún adversario extranjero haya logrado explotarlas con éxito para modificar votos emitidos en elecciones estadounidenses.
Entre los documentos también aparecen nuevos análisis del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) relacionados con ciudadanos extranjeros inscritos en registros electorales.
Según la Casa Blanca, la revisión sugiere que podría haber alrededor de 250.000 personas no ciudadanas registradas para votar en estados como California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada.
Sin embargo, los propios documentos advierten que parte de ese análisis se elaboró con bases de datos comerciales, consideradas menos confiables que los registros oficiales del Gobierno federal.
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De hecho, el mismo informe precisa que, tras revisar más de 68 millones de registros electorales mediante el sistema federal SAVE, se identificaron alrededor de 28.000 personas no ciudadanas registradas irregularmente, sin que ello implique necesariamente que hayan votado.