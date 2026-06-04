Real Madrid elige presidente: Florentino promete a Mourinho y Riquelme responde con Haaland

El Real Madrid se prepara para una de las elecciones presidenciales más seguidas de los últimos años. El próximo 7 de junio, los socios del club definirán si mantienen a Florentino Pérez al frente de la institución o si apuestan por la candidatura del empresario Enrique Riquelme. A pocos días de la votación, la campaña ha estado marcada por anuncios de posibles fichajes, promesas de cambios deportivos y movimientos que han generado repercusión dentro y fuera de España.
La contienda llega después de una temporada en la que el conjunto madridista no logró conquistar títulos, un escenario que ha impulsado el debate sobre el futuro deportivo de la entidad. Con cerca de 100.000 socios habilitados para participar en el proceso, ambos candidatos han centrado buena parte de sus propuestas en reforzar la plantilla y redefinir el proyecto futbolístico del club.
La elección también enfrenta dos modelos de gestión. Por un lado, Florentino Pérez busca extender una etapa que comenzó en el año 2000 y que ha estado acompañada por algunos de los fichajes más importantes de la historia del fútbol. Por el otro, Enrique Riquelme se presenta como una alternativa que promete cambios estructurales y una renovación profunda en la dirección deportiva.
El interés por las elecciones ha trascendido el ámbito institucional debido a los nombres que han aparecido durante la campaña. Jugadores como Erling Haaland, Rodri Hernández e Ibrahima Konaté, además del entrenador José Mourinho, han sido mencionados como posibles incorporaciones dependiendo del resultado de la votación.
Enrique Riquelme promete a Haaland y Rodri para una nueva etapa en el Real Madrid
La principal apuesta de Enrique Riquelme gira alrededor del delantero noruego Erling Haaland. El empresario aseguró recientemente que el atacante del Manchester City forma parte de su proyecto deportivo y que buscará incorporarlo al club si resulta elegido presidente.
Junto a Haaland también aparece el nombre de Rodri Hernández, mediocampista español que actualmente es una de las piezas más importantes del Manchester City y uno de los jugadores más cotizados del fútbol europeo. Ambos futbolistas son considerados referentes en sus posiciones y tendrían un impacto significativo en cualquier proyecto deportivo.
Riquelme también anunció cambios en la estructura de gestión deportiva. Su propuesta contempla a Raúl González como director deportivo y a Fernando Hierro como responsable de la cantera, dos figuras históricas del madridismo que tendrían un papel relevante en la toma de decisiones deportivas.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de su candidatura es la garantía económica presentada ante los socios. Según explicó, si no cumple las promesas realizadas durante la campaña, asumiría personalmente el pago de la cuota de los socios durante la siguiente temporada.
Sin embargo, las declaraciones relacionadas con Haaland han generado controversia. Desde el entorno del Manchester City se rechazaron las versiones sobre un supuesto acuerdo con el jugador y se advirtió sobre posibles acciones legales relacionadas con el uso de su imagen en medio del proceso electoral.
Florentino Pérez apuesta por Mourinho y defiende la gestión económica del club
Florentino Pérez respondió a las propuestas de su rival con anuncios propios. El más relevante fue el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid. El entrenador portugués ya dirigió al club entre 2010 y 2013, período en el que conquistó una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
Además del técnico portugués, la candidatura de Pérez ha vinculado nombres como el defensa francés Ibrahima Konaté, actualmente en el Liverpool. También han surgido versiones sobre posibles incorporaciones de Denzel Dumfries, Josko Gvardiol y Rodri Hernández para fortalecer diferentes zonas de la plantilla.
El actual presidente ha defendido los resultados económicos obtenidos durante su administración. Según cifras presentadas por el club, el Real Madrid alcanzó ingresos cercanos a los 1.200 millones de euros durante la temporada 2024/2025, una de las cifras más altas registradas por una entidad deportiva a nivel mundial.
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Pérez acumula 22 años como presidente del Real Madrid distribuidos en dos etapas. La primera se desarrolló entre 2000 y 2006, mientras que la segunda comenzó en 2009 y continúa vigente. Durante ese período lideró operaciones históricas como los fichajes de Luis Figo, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Kylian Mbappé, además de una etapa en la que el club conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.
La decisión de los socios el próximo 7 de junio definirá si el Real Madrid continúa bajo la dirección de Florentino Pérez o inicia una nueva etapa con Enrique Riquelme, en una elección marcada por promesas deportivas, posibles fichajes de alto perfil y el futuro de una de las instituciones más importantes del fútbol mundial.