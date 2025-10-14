Real Madrid ahora vale 31 veces más que todos los equipos del fútbol colombiano: Rompió récord financiero

El Real Madrid es, por mucho, la organización deportiva más valiosa del mundo. Su precio total, si saliera a la venta, alcanza una cifra récord de 6.000 millones de euros, según el último informe Football 50-2025 de la consultora Brand Finance.
El Barcelona, que está en el segundo puesto, vale 4.400 millones de euros, es decir, un 36 % menos que el equipo madrileño. El Liverpool completa el podio con 4.260 millones de euros, mostrando que la diferencia económica con el Madrid es muy grande.
La cifra de 6.000 millones de euros se basa en varios puntos clave que analiza Brand Finance: qué tan fuerte es la marca, el valor de sus jugadores, la historia y tradición del club, cuántos aficionados tiene en todo el mundo y si posee su propio estadio. En todos estos puntos, el Real Madrid se lleva las mejores notas.
De hecho, el club ‘blanco’ tiene la marca más valiosa del fútbol, valorada en 1.921 millones de euros. El Barcelona está detrás, con 1.713 millones de euros en valor de marca; aunque subió un 11 %, queda en segundo lugar a nivel mundial por primera vez desde 2021. La consultora también destaca que el Madrid tiene la mejor calificación en fortaleza comercial, AAA+, siendo el único club en lograr 94,9 puntos sobre 100.
Este liderazgo se debe en parte a la forma en que la directiva ha gestionado el club y a la modernización de sus propiedades. La reforma del estadio Santiago Bernabéu es un factor muy importante en este aumento de valor.
Detrás de los tres primeros están el Bayern Múnich, con 4.205 millones, el Arsenal con 4.028 millones y el Paris Saint-Germain (4.003 millones), que son los únicos equipos, aparte de los líderes, que superan los 4.000 millones de euros.
¿Cómo se calculan los 6.000 millones que valdría el Real Madrid?
La cifra de 6.000 millones de euros se calcula con un método especial que se enfoca en el valor empresarial. Brand Finance toma como base la forma en que se valora a los clubes que cotizan en la Bolsa (se analiza su valor de venta frente a sus ingresos).
Para aplicar este cálculo a clubes que no cotizan en Bolsa, como el Real Madrid, se añaden los factores importantes ya mencionados: la fuerza de la marca, el valor de los jugadores y el impacto de tener un estadio propio y moderno. Este método no solo destaca el éxito del Real Madrid, sino que también muestra situaciones distintas en el fútbol.
Por ejemplo, el Borussia Dortmund tiene un valor de empresa más bajo de lo esperado, a pesar de tener ingresos fuertes y jugar la Champions League con frecuencia. Esto pasa por una curiosidad de la ley alemana llamada 50+1, que limita que los inversores externos tengan el control. Esto hace que sea menos atractivo comprar el club, frenando su valor de venta.
Por otra parte, la diferencia económica del Real Madrid con el fútbol colombiano es abrumadora. Por un lado, la valoración total del club (su valor de negocio, marca y estadio) es de unos 6.278 millones de euros, lo que significa que es más de 31 veces superior al valor de mercado sumado de las plantillas de todos los equipos de la liga profesional del fútbol colombiano (199,80 millones de euros).
Además, si solo se compara la nómina de jugadores, la plantilla del Real Madrid, valorada en 1.400 millones de euros, sigue siendo gigante: vale unas 7 veces más que la suma de todos los futbolistas del FPC.
Los clubes españoles siguen dominando en cuanto a valor de marca
El análisis de Brand Finance resalta el gran poder del fútbol español en cuanto a la marca. Es la primera vez desde 2021 que el Real Madrid (1.921 millones) y el Barcelona (1.713 millones) ocupan los dos primeros puestos en el ranking de marca más valiosa.
Esto sucede, aunque el informe dice que el Real Madrid tuvo una temporada deportiva más tranquila, ya que «es la primera temporada desde 2021 que Real Madrid terminó la competición sin un trofeo importante». Por su parte, el Barça tuvo un gran año al ganar LaLiga, la Supercopa y la Copa del Rey.
La comparación con el Manchester United es clara sobre el nivel alcanzado por el club de Florentino Pérez. Si bien en otras estimaciones recientes se había hablado de que el Manchester United valía 5.800 millones de euros, el informe de Brand Finance lo coloca en el séptimo puesto con un valor empresarial de 3.671 millones de euros, seguido por el Manchester City, con 3.518 millones.
La cifra multimillonaria del Real Madrid no solo lo convierte en el club de fútbol más caro, sino en una de las organizaciones deportivas más costosas del mundo, superando a todos los equipos de fútbol y consolidando un modelo de negocio que combina su historia, sus triunfos y una gran visión económica gracias a la modernización del Santiago Bernabéu.