Esta es la lista de 26 jugadores de la Selección que irán al Mundial 2026: Hay sorpresas

La Selección Colombia ya definió los 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026. El anuncio se realizó este lunes en Bogotá y confirmó la base del proceso que el técnico argentino ha consolidado desde su llegada en 2022. La lista mantiene la estructura de jugadores que participaron en las Eliminatorias Sudamericanas y en la reciente Copa América.
La convocatoria llega en un momento de alta expectativa para el fútbol colombiano. La Selección aseguró su clasificación al Mundial después de consolidarse entre los primeros puestos de las Eliminatorias de Conmebol, en un proceso que tuvo como pilares el rendimiento ofensivo de Luis Díaz, la experiencia de James Rodríguez y la regularidad defensiva encabezada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí.
La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el grupo iniciará concentración en los próximos días antes de viajar a Norteamérica para la fase de preparación. El cuerpo técnico también definió una agenda de amistosos internacionales previos al debut mundialista: el lunes 1 de junio contra Costa Rica en El Campín de Bogotá y el 7 de junio contra Jordania en San Diego.
El Mundial será histórico por el nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos. Será además la séptima participación de Colombia en una Copa del Mundo, luego de sus presencias en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018. La mejor actuación del combinado nacional sigue siendo el quinto puesto alcanzado en Brasil 2014 bajo la dirección de José Pékerman.
Convocados de Colombia al Mundial 2026: la base de Lorenzo se mantiene
La convocatoria presentada por Néstor Lorenzo ratificó la continuidad del grupo que ha liderado el proceso de clasificación.
Arqueros:
- Camilo Vargas
- David Ospina
- Álvaro Montero
Defensas:
- Dávinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Yerry Mina
- Willer Ditta
- Daniel Muñoz
- Santiago Arias
- Johan Mojica
- Deiver Machado
Volantes:
- Richard Ríos
- Jefferson Lerma
- Kevin Castaño
- Juan Camilo Portilla
- Gustavo Puerta
- Jhon Arias
- Jorge Carrascal
- Juan Fernando Quintero
- James Rodríguez
- Jaminton Campaz
Delanteros:
- Juan Camilo Hernández
- Luis Díaz
- Luis Javier Suárez
- Carlos Andrés Gómez
- Jhon Córdoba
Mundial 2026: Selección Colombia busca volver al protagonismo internacional
La Selección Colombia afrontará el Mundial 2026 con una mezcla de jugadores experimentados y futbolistas jóvenes que ganaron espacio durante el ciclo de Lorenzo. El técnico argentino acumula uno de los mejores rendimientos recientes de la selección nacional desde que asumió el cargo tras la salida de Reinaldo Rueda.
El reto para Colombia será superar la fase de grupos y volver a competir en instancias definitivas del torneo. El nuevo formato del Mundial aumentó el número de selecciones clasificadas y modificó el calendario competitivo, lo que exigirá una mayor rotación de jugadores durante el campeonato.
Dentro de la lista de convocados por Lorenzo aparecen algunas sorpresas destacadas. Una de ellas es el llamado de Juan Camilo Hernández, delantero del Real Betis de España y la no inclusión de Rafael Santos Borré, habitual en el proceso del técnico argentino. También llama la atención la aparición del defensor central Willer Ditta del Cruz Azul de México, dejando afuera a nombres como Carlos Cuesta, Yerson Mosquera o Juan David Cabal.
Colombia debutará el próximo 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México, el 23 de junio se medirá contra la República Democrática del Congo en Guadalajara y el 27 de junio cerrará su participación en el Grupo K contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Hard Rock Stadium de Miami.
Ahora, la atención se concentra en la preparación definitiva del equipo y en el rendimiento que pueda mostrar Colombia en la cita más importante del fútbol mundial. La lista ya quedó definida y el país vuelve a ilusionarse con una selección que buscará competir nuevamente entre las mejores del planeta.