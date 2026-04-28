FIFA endurece sanciones en el campo de juego y las estrenará en el Mundial 2026

La International Football Association Board aprobó por unanimidad dos cambios en las Reglas de Juego que impactarán directamente el desarrollo de los partidos, especialmente en el Mundial 2026. Las nuevas disposiciones incluyen la posibilidad de sancionar con tarjeta roja a jugadores que se tapen la boca al encarar a un rival y a quienes abandonen el campo en protesta contra decisiones arbitrales. Estas medidas entrarán en vigor en la Copa del Mundo.
La decisión se tomó en una sesión especial realizada en Vancouver, Canadá, tras un proceso de consultas liderado por la FIFA con federaciones, ligas y otros actores del fútbol. Según el organismo, el objetivo es reforzar el control sobre conductas discriminatorias y mejorar la disciplina en el terreno de juego.
El IFAB es la entidad responsable de definir y actualizar las reglas del fútbol a nivel mundial. Está conformado por la FIFA y las asociaciones de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Sus decisiones son obligatorias para todas las competiciones oficiales, lo que implica un alcance en más de 200 federaciones afiliadas.
De acuerdo con la FIFA, estos cambios serán comunicados en las próximas semanas a las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026, el primero con este número de equipos.
Nuevas sanciones disciplinarias en el fútbol mundial
Uno de los cambios más relevantes establece que los jugadores que se tapen la boca al discutir con un rival podrán ser expulsados. La medida busca evitar conductas discriminatorias o insultos que no puedan ser identificados por árbitros o cámaras.
La aplicación de esta sanción quedará a discreción de los organizadores de cada competición. Esto implica que torneos locales e internacionales podrán decidir si adoptan la norma de forma inmediata o gradual.
El segundo cambio permite sancionar con tarjeta roja a jugadores que abandonen el terreno de juego como protesta. Esta regla también se extiende a miembros del cuerpo técnico que incentiven estas acciones.
En caso de que una protesta derive en la suspensión del partido, se establecerá como consecuencia inicial la derrota del equipo responsable. Esta medida busca reducir situaciones que afecten la continuidad de los partidos.
Impacto en el Mundial 2026 y el negocio del fútbol
La implementación de estas normas en el Mundial 2026 tendrá impacto en el espectáculo y en la operación de los torneos. La FIFA proyecta ingresos superiores a US$11.000 millones para este ciclo mundialista, según reportes financieros del organismo, lo que eleva la presión por garantizar partidos sin interrupciones.
El endurecimiento de sanciones también responde a la necesidad de proteger la imagen comercial del fútbol. Las conductas antideportivas o discriminatorias afectan patrocinios, derechos de transmisión y audiencias en todo el planeta.
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Con estas decisiones, el IFAB introduce cambios que buscan reforzar el control disciplinario en un contexto de expansión del fútbol internacional. La adopción de estas reglas marcará un nuevo estándar en la gestión de conductas dentro y fuera del campo.