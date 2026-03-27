FIFA endurece el reglamento para el Mundial 2026 y apunta contra la pérdida de tiempo

La FIFA confirmó oficialmente los cambios en las reglas que se aplicarán en la Copa Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y que será el primero con 48 selecciones y 104 partidos. Las modificaciones, aprobadas junto con la International Football Association Board, buscan reducir las pérdidas de tiempo y acelerar el ritmo de juego.
El nuevo reglamento introduce tiempos límite estrictos para sustituciones, reinicios y asistencia médica. Los ajustes se suman a otras reformas recientes como la ampliación de las listas de convocados y el uso más frecuente del VAR, medidas que han transformado la dinámica de los torneos internacionales desde el Mundial de Rusia 2018.
En Qatar 2022, la FIFA registró un promedio de 10 minutos adicionales por partido debido a interrupciones y revisiones, una cifra que generó críticas de entrenadores y televisoras. Con el calendario ampliado a 104 encuentros en 2026, cualquier retraso tendría un impacto logístico y económico mayor, especialmente en la programación televisiva y el uso de estadios.
El Mundial 2026 espera movilizar más de cinco millones de espectadores en las sedes y alcanzar audiencias globales superiores a los 5.000 millones de personas, según estimaciones de la FIFA. Esto convierte la optimización del tiempo de juego en un factor clave para la operación del evento y la experiencia de los aficionados.
Nuevas reglas para sustituciones y reinicios en el Mundial 2026
La principal modificación establece que el jugador sustituido tendrá solo 10 segundos para abandonar el campo. Si supera ese tiempo, el futbolista que ingresa deberá esperar al menos un minuto para entrar, lo que dejará al equipo momentáneamente con un jugador menos. La medida apunta a evitar retrasos deliberados en los cambios, una práctica frecuente en partidos cerrados.
Además, los saques de arco y los laterales deberán ejecutarse en un máximo de cinco segundos. Si el jugador no cumple el tiempo, el balón pasará automáticamente al rival. Este sistema se inspira en reglas ya aplicadas en torneos juveniles y en algunas ligas experimentales, donde se registró una reducción de hasta 20 % en interrupciones por demoras, según reportes del IFAB.
También se modificó el protocolo médico: cualquier jugador que reciba atención dentro del campo deberá permanecer fuera durante un minuto antes de poder regresar, salvo que la falta que originó la lesión haya sido sancionada con tarjeta.
El VAR amplía su alcance y cambia decisiones clave
Otra de las novedades es la ampliación de las competencias del videoarbitraje. El VAR podrá intervenir en jugadas de segunda tarjeta amarilla y en decisiones sobre tiros de esquina, dos situaciones que antes no eran revisables y que podían alterar el resultado de un partido.
En Qatar 2022 se realizaron 54 intervenciones del VAR que terminaron en cambios de decisión, lo que representó cerca del 3 % de las jugadas revisadas. Con el nuevo alcance, la FIFA espera reducir errores arbitrales en acciones que, aunque menos frecuentes que los penales o los goles, suelen ser determinantes en fases eliminatorias.
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Como curiosidad, será la primera Copa del Mundo en la que un jugador pueda ser revisado por el VAR en una jugada que no implique gol, penal o tarjeta roja directa, lo que marca una de las transformaciones más amplias del arbitraje desde la introducción de la tecnología en Brasil 2014.