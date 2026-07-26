El proyecto de Bancolombia con el que Fabián Vargas y Abel Aguilar transforman vidas a través del fútbol

Fabián Vargas y Abel Aguilar volvieron a compartir una cancha, aunque esta vez lejos de la competencia profesional. Los dos exfutbolistas de la Selección Colombia encabezaron una jornada especial de los Campamentos de Fútbol Bancolombia, programa que completa cinco años y que desde 2022 ha beneficiado a más de 26.000 niños, niñas y jóvenes en diferentes regiones del país.
La actividad se desarrolló en el Parque Recreodeportivo El Salitre, en Bogotá, como parte de la celebración del aniversario de la iniciativa. Allí, los exjugadores compartieron experiencias y dirigieron actividades junto a los participantes, mientras Bancolombia confirmó que en las próximas jornadas también se sumarán Macnelly Torres y Liliana Zapata como referentes del programa.
Para Fabián Vargas, el propósito de los campamentos va mucho más allá del entrenamiento deportivo. El exvolante aseguró que el objetivo es llevar «un mensaje transformador» a niños y jóvenes de distintas regiones del país y demostrarles que «los sueños se pueden cumplir», incluso en territorios marcados por problemáticas sociales. Recordó que él también creció en un entorno donde la violencia, la drogadicción y la delincuencia juvenil hacían parte de la realidad cotidiana, y explicó que el fútbol se convirtió en la herramienta que le permitió encontrar un propósito de vida. Ahora busca transmitir esa experiencia a las nuevas generaciones para demostrarles que siempre existen caminos diferentes.
El proyecto mantiene su expansión durante 2026. En lo corrido del año ya se han realizado 11 jornadas en municipios y ciudades como La Popa, Tolú, San Basilio de Palenque, Barranquilla, Villeta y diferentes localidades de Bogotá, beneficiando a más de 2.200 participantes y fortaleciendo las capacidades de 380 docentes y formadores.
Para el segundo semestre están previstas otras 24 jornadas en Antioquia, Huila, Norte de Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío, La Guajira, Sucre, Bolívar y Atlántico, con las que Bancolombia busca ampliar el alcance de uno de sus principales programas de formación a través del deporte.
Campamentos de Fútbol Bancolombia llegan a más regiones del país
Los Campamentos de Fútbol Bancolombia nacieron en 2022 con el propósito de utilizar el fútbol como una herramienta para fortalecer habilidades para la vida, promover la convivencia y generar espacios de formación para niños, niñas y jóvenes de distintos contextos sociales. Cinco años después, el programa supera los 26.000 beneficiarios y continúa ampliando su presencia en Colombia.
Abel Aguilar aseguró que el proyecto también transformó su propia vida después del retiro del fútbol profesional. El exmediocampista explicó que, tras comenzar a participar en este tipo de iniciativas, decidió crear la Fundación Abel Aguilar para seguir impulsando proyectos sociales alrededor del deporte. «Conecté mucho con la esencia que me marcó en mis etapas iniciales y comprendí que este trabajo tiene mucho sentido», afirmó, al señalar que el verdadero objetivo es que los valores aprendidos durante la práctica deportiva también lleguen a la casa, al colegio y al barrio.
En esta quinta edición, Bancolombia también amplió el alcance de la iniciativa con jornadas dirigidas a participantes de diferentes comunidades, incluyendo actividades adaptadas para personas con discapacidad física, visual, auditiva y cognitiva, así como para comunidades indígenas y afrodescendientes.
Aguilar explicó que parte de la metodología consiste en aprovechar situaciones cotidianas del deporte para enseñar habilidades útiles para la vida. Puso como ejemplo el caso de un niño que cumple con los horarios y se esfuerza en cada entrenamiento, pero ve que otro compañero con más talento juega por encima de él. En esos momentos, dijo, el mensaje es aprender a afrontar la frustración, fortalecer la resiliencia y no abandonar los objetivos ante las primeras dificultades.
La entidad explicó que el programa no se limita al entrenamiento deportivo. También involucra a padres de familia, docentes y formadores para fortalecer habilidades sociales y generar entornos de aprendizaje alrededor del deporte. Según Adriana Arismendi, vicepresidenta corporativa de Mercadeo y Ventas Digitales de Bancolombia, el objetivo es ofrecer espacios seguros donde los participantes desarrollen sus capacidades con acompañamiento especializado.
Vargas, exjugador de Boca Juniors y América de Cali, aseguró que uno de los momentos más gratificantes llega después de cada jornada, cuando familias y participantes les escriben para contarles cómo el mensaje recibido cambió comportamientos y fortaleció la motivación de los niños para seguir estudiando, practicar deporte y afrontar las dificultades con una actitud diferente. Para el exmediocampista, esos testimonios son la mayor evidencia del impacto que puede generar el programa en las comunidades.
El respaldo de exfutbolistas y aliados impulsa el crecimiento del programa
La estrategia también cuenta con el apoyo de organizaciones y deportistas vinculados al fútbol colombiano. En la jornada de Bogotá participó Juan David Pérez, integrante de la Selección Colombia de Fútbol para Ciegos, quien lideró una actividad de sensibilización sobre accesibilidad e inclusión dentro de los escenarios deportivos.
Otro de los aliados permanentes es Fútbol con Corazón Colombia, organización social con 18 años de trayectoria que desarrolla la Metodología de Enseñanza Integrada (MEI), un modelo que combina la enseñanza del fútbol con el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, liderazgo, convivencia e inclusión para los participantes y sus familias.
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Ambos exfutbolistas coincidieron en que la participación de la empresa privada resulta fundamental para ampliar este tipo de iniciativas. Vargas afirmó que las compañías pueden aportar a la transformación del país apoyando procesos de formación desde la infancia, mientras que Aguilar invitó a más organizaciones a creer en proyectos que utilizan el deporte como una herramienta para construir valores, fortalecer comunidades y generar oportunidades para niños y jóvenes en diferentes regiones de Colombia.
La evolución del programa también se refleja en sus cifras. Desde su creación en 2022, los Campamentos de Fútbol Bancolombia han recorrido decenas de municipios del país y hoy acumulan más de 26.000 niños, niñas y jóvenes beneficiados. Con las 24 jornadas previstas para el segundo semestre de 2026, Bancolombia busca ampliar ese impacto y seguir consolidando un modelo que combina formación deportiva, capacitación de entrenadores y desarrollo social a través del fútbol.