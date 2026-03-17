“Hinchas de los que hacen la historia” es la propuesta con la que Bancolombia reconoce y celebra a quienes viven el fútbol con su propia forma de sentirlo y celebrarlo: los hinchas, protagonistas en la construcción del legado de la Selección.
Con esta iniciativa la entidad continúa animando a la Selección, diez años después de convertirse en el primer banco del país en ser patrocinador oficial de las selecciones colombianas de fútbol. Un hito que marcó un antes y un después en la forma en que una entidad financiera se conecta con el deporte y su impacto social.
La campaña llegará este 17 de marzo con la historia de Juan David, un joven con discapacidad visual que aprendió a disfrutar del fútbol a su manera y que nos demuestra que la pasión del hincha trasciende los sentidos. La segunda historia llegará en mayo y traerá a un personaje icónico que se lleva miradas, ovaciones y el orgullo de Colombia en cada partido.
Para Adriana Arismendi, vicepresidenta de mercadeo, ventas digitales y experiencia del cliente de Bancolombia, “Hinchas de los que hacen la historia”, propone una mirada renovada sobre el patrocinio deportivo, “una que entiende que la Selección se construye a partir de las emociones, los esfuerzos y los sueños de millones de colombianos. Por eso trascendemos el respaldo a los equipos profesionales a través del patrocinio a la Federación Colombiana de Fútbol, promoviendo la unión entre hinchas que generan pertenencia y sentido de país”.
Destacado: Nequi abre lista de espera para comprar y vender dólares digitales; pronto se podrá en Bancolombia a través de Wenia
Una propuesta más allá de la cancha
Como parte de esta apuesta, los clientes Bancolombia podrán disfrutar con una propuesta integral pensada para vivir la emoción del fútbol. Esta incluye experiencias y recompensas que acercarán a los clientes a la pasión del deporte, así como mecánicas para sumar kilómetros con las tarjetas Bancolombia Mastercard. Tanto los clientes personas como los clientes negocios podrán acumular “kilómetros” con cada transacción y/o venta, avanzar hacia sus objetivos personales y participar por experiencias, además de ganar camisetas, balones y otros premios exclusivos.
Más de una década siendo socio oficial de la Selección
El 21 de abril de 2015, Bancolombia se convirtió en el banco oficial de las selecciones colombianas de fútbol. En este tiempo, la entidad no solo ha estado presente con la Selección a través del patrocinio, sino que ha impulsado iniciativas que acercan el fútbol a las comunidades y a los hogares colombianos:
- En este tiempo, como banco oficial de la Selección, la entidad ha llevado a más de 210 mil clientes a los torneos donde juega el equipo alrededor del país y del mundo. Desde 2018, más de 120.000 personas se han reunido en sus Fan Fest a celebrar el fútbol.
- Pensando en que el fútbol se vive más allá de las canchas, en 2018 la entidad llegó a los hogares colombianos con 470.000 figuras coleccionables de jugadores de las selecciones Colombia, y en 2022 con 155.000 balones hechos 100 % en Monguí, por mujeres artesanas.
- Los Campamentos de Fútbol “Se nos hincha el corazón”, desde 2022, han formado en valores, inclusión y equidad a niñas, niños y jóvenes. El programa tiene un enfoque pedagógico y es liderado por exjugadores del fútbol profesional. A casi cuatro años del nacimiento de este programa, la organización ha llegado a más de 120 poblaciones del país, beneficiando a casi 26.000 niñas, niños y jóvenes, a 4.885 docentes y entrenadores que contaron con actualización formativa y, además, a 3.860 familias que disfrutaron de la Escuela de Padres.
Destacado:Menor crecimiento y más inflación: las nuevas perspectivas de Bancolombia para 2026