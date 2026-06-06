Compromiso Valle, la alianza entre empresas y comunidades que genera empleo y oportunidades en la región

En el Valle del Cauca, las alianzas han jugado un papel fundamental para la creación de oportunidades laborales, de formación y fortalecimiento social en las poblaciones más vulnerables.
Una de esas es Compromiso Valle, la cual nació luego del estallido social que dejó con incertidumbre a toda una región. Sin embargo, un grupo de empresas, actualmente más de 737, fundaciones y otros actores, vieron una oportunidad en el potencial de esa parte del país.
En el marco de los 5 años del proyecto, Valora Analitik conversó con Pedro Carvajal, presidente de la Organización Carvajal, quien en primer lugar resaltó la importancia de escuchar a las comunidades con el fin de conocer sus necesidades para crear estrategias y acompañarlos.
“Desde un proceso de escucha activa y construcción colectiva nacen diferentes programas, y hoy tenemos historias donde nos han permitido transformar entornos y vidas de personas, y eso en esencia es lo que ha hecho Compromiso Valle a lo largo de estos 5 años”.
Destacado: Compromiso Valle celebra cinco años: así ha sido su impacto en la creación de oportunidades y el cierre de brechas
No obstante, al principio no fue algo fácil, pero escuchar les permitió impactar a más de 80.000 participantes.
“Con ese recorrido transformamos nuestras propias vidas, porque hemos tenido la posibilidad de conocer líderes que lo único que quieren son oportunidades, y a partir de esas oportunidades han podido construir un camino hacia adelante”, señaló Carvajal.
Sobre su aporte, el presidente de la organización habló de la empleabilidad, destacando que durante todo estos años han logrado entender las complejidades por las que pasan muchos jóvenes, dejando a un lado el tema de la experiencia requerida.
Por su parte, Joaquín Losada, presidente ejecutivo de Fanalca, uno de los pioneros en el proyecto, le dijo a este medio que activó el empleo en su organización, pero a su vez apoyó el emprendimiento y otros temas.
“Por intermedio de nuestra fundación lideramos dos ejes de empleabilidad: motores de vida y confeccionando sueños”.
El resultado, explicó Losada, “ha sido increíble”. En motores de vida han pasado más de 400 jóvenes, y el 75 % de estos hoy están en empleos formales dentro muchas organizaciones, e inclusive en Fanalca hay más de 30 jóvenes.
Adicionalmente, el 70 % de las personas que han pasado por los programas de confecciones hoy en día tienen un empleo formal en una de las empresas de confecciones de Cali.
Sobre el reto más importante, recuerda el odio y la desconfianza que había en el momento, pero al ver los resultados, hace énfasis en la construcción de confianza con jóvenes, comunidades, empresarios, fundaciones y ciudadanos en general que han logrado.
“No podemos seguir en esta polarización donde o blancos o negros o ricos o pobres. Compromiso Valle es un buen ejemplo de poder conversar y lograr cosas (…). Estamos construyendo regiones, ciudades y país, y eso es lo que necesitamos, sobre todo en esta Colombia que estamos viviendo”, concluyó Losada.
De cara al futuro, Compromiso Valle se perfila a seguir siendo un ejemplo para el país y que más departamentos adopten la estrategia.