Compromiso Valle celebra cinco años: así ha sido su impacto en la creación de oportunidades y el cierre de brechas

Compromiso Valle cumple cinco años movilizando capacidades, conocimiento y recursos para conectar a jóvenes, líderes sociales, mujeres emprendedoras y comunidades de ocho municipios del Valle del Cauca (Cali, Buenaventura, Palmira, Yumbo, Buga, Jamundí, Candelaria y Tuluá) con oportunidades de formación, empleabilidad y fortalecimiento social.
María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, entidad que coordina la iniciativa, explicó que esta nació “entendiendo que ningún actor puede transformar el territorio por sí solo. Lo que empezó como una iniciativa de 18 meses hoy completa cinco años en los que seguimos convenidos de que escucharnos, reconocernos y trabajar unidos en la diversidad es el camino para generar oportunidades sostenibles y fortalecer el tejido social de nuestra región”.
A la iniciativa se unen empresarios de todos los tamaños, fundaciones familiares y empresariales, líderes sociales, organizaciones de base y comunidades que, en palabras de Ulloa, entendieron que a pesar de las diferencias debían construir una región con más oportunidades, más confianza y más posibilidades.
Ya son más de 80.000 personas las que han participado en los distintos programas que ofrece Compromiso Valle en empleabilidad, emprendimiento, transformación de proyectos de vida y liderazgo sólido.
Entre las cifras destacadas, más de 4.542 personas en condición de vulnerabilidad han accedido a un empleo formal gracias a la ruta de empleabilidad inclusiva de la iniciativa.
Además, se han formado a más de 11.472 personas y, al mismo tiempo, promueven en las empresas vallecaucanas prácticas y criterios de inclusión que contribuyen a reducir las barreras de acceso al empleo formal.
A esto se suma el eje de transformación de proyectos de vida que ha impactado a más de 18.094 participantes, quienes han recibido atención psicosocial, formación y acompañamiento para construir sus proyectos de vida.
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La iniciativa también ha consolidado espacios permanentes de diálogo y escucha activa como Palabreo en Cali y la Red Salvavidas en Buenaventura, donde líderes sociales, empresarios, organizaciones comunitarias y ciudadanía se encuentran para conversar sobre los desafíos del territorio y construir soluciones desde la colaboración.
Cabe destacar que Compromiso Valle surgió en un contexto marcado por profundas tensiones sociales y económicas, como una iniciativa de impacto colectivo que hoy reúne a más de 737 empresas de todos los tamaños, líderes sociales, fundaciones, organizaciones sociales y comunidad.
Así las cosas, Compromiso Valle continuará impulsando acciones para reducir brechas socioeconómicas, crear oportunidades y consolidar un modelo de impacto colectivo.