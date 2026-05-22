Exponegocios 2026 consolidó la mentalidad empresarial con historias reales, IA y apuesta por el potencial del Valle

Con un auditorio lleno de empresarios, directivos y emprendedores se llevó a cabo Exponegocios 2026, el evento de la Cámara de Comercio de Cali que reafirma su papel como plataforma para fortalecer la mentalidad empresarial, visibilizar el talento del Valle del Cauca y conectar a la región con tendencias globales de crecimiento e innovación.
Después de siete años en pausa y su regreso después de pandemia, Exponegocios se consolidó como un espacio para impulsar decisiones estratégicas, fortalecer el liderazgo empresarial y promover una visión de largo plazo basada en la confianza en las capacidades del territorio.
Durante la jornada, los asistentes participaron en una agenda que conectó conversaciones sobre inteligencia artificial, liderazgo y pensamiento exponencial con herramientas prácticas para enfrentar entornos de transformación.
Para todas las generaciones y todos los estilos empresariales, los speakers invitados llegaron con mensajes claros para quitar los frenos mentales y el pesimismo.
En este contexto, la experta global en IA, Lital Marom, destacó que el principal reto no es tecnológico, sino de mentalidad: “La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. Las empresas que entiendan cómo integrarla estratégicamente serán las que lideren en los próximos años. El crecimiento exponencial no depende solo de la tecnología, sino de la mentalidad con la que los líderes toman decisiones en entornos de cambio”.
Y reiteró: “La IA es como tener un equipo experto disponible 24/7. No usarla hoy es una decisión que puede costarle el futuro a cualquier empresa.”
Destacado: Exponegocios 2026 proyecta visibilizar el talento del Valle y fortalecer la mentalidad empresarial
Creer en el Valle: la mentalidad como punto de partida
La presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau, recordó a los más de 2.000 asistentes que el crecimiento empresarial comienza por la confianza en el territorio y en las capacidades propias.
“El Pacífico no se detiene. Hoy reafirmamos que cuando creemos en nosotros mismos, en nuestra dignidad y en nuestro talento, somos capaces de transformar nuestra realidad y construir el futuro de la región.”
Uno de los mensajes más potentes del evento fue que el crecimiento empresarial en la región no solo es posible, sino que ya está ocurriendo.
En el caso de Dropi, su historia parte de una convicción clara: “Millones de personas tienen el talento para emprender, pero no siempre las oportunidades. A partir de esta lectura, la compañía decidió democratizar el e-commerce y demostrar que una idea nacida en el Valle del Cauca puede conquistar mercados internacionales. Si me preguntan por qué conquistamos el mundo, es porque entendemos a las personas y sus necesidades.”
Desde otra perspectiva, Bataua, liderada por Heydi Parra, evidenció que el crecimiento también puede construirse desde la identidad: “Nuestros saberes, nuestra cultura y nuestra herencia pueden convertirse en desarrollo económico, oportunidades y transformación social”.
El Pacífico colombiano crece cuando convierte su identidad en valor para el mundo. Por su parte, las historias empresariales dejaron una conclusión en el escenario: “Cuando no hay oportunidades, hay que crearlas”.
Exponegocios también habló de Cali como un territorio con atributos diferenciales para el emprendimiento y la innovación en la charla de “El Mindo”, Karen Carvajalino y Rigoberto Urán. El llamado fue: el “flow caleño” se está consolidando como un factor que atrae talento, creatividad y nuevas oportunidades de negocio. Apostarle a Cali es apostarle a una región con capacidad de formar jóvenes, conectar oportunidades y construir empresas con impacto global.
En este contexto, Karen Carvajalino destacó: “Cali tiene algo que no he visto en ninguna otra ciudad de Colombia: una energía y un flow profundamente auténtico.”
Mientras que “El Mindo” hizo un llamado a transformar la narrativa de la región: “Cali necesita más personas que cuenten las cosas buenas que están pasando en la ciudad y ayuden a transformar la narrativa sobre el territorio.”
Su mensaje conectó con la idea de convertir la identidad en fortaleza y hacer de la autenticidad una ventaja competitiva.
Por otra parte, desde el deporte y el emprendimiento, Rigoberto Urán dejó una reflexión clave sobre lo que implica construir empresa: “Hay que aprender a ganar dinero preparándose, entrenándose, teniendo ambición y paciencia, porque emprender, como se reiteró en el evento, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia”.
El evento cerró con una reflexión sobre el rol del empresario en la sociedad. Se destacó que los mejores empresarios son aquellos que entienden el mundo como clientes, que escuchan, generan valor compartido y construyen soluciones desde las necesidades reales de las personas.
Así, el principal reto para la región es impulsar oportunidades reales para miles de jóvenes del Pacífico, fortaleciendo su capacidad de construir proyectos de vida y convertirse en protagonistas de su propio bienestar.
Con Exponegocios 2026, la Cámara de Comercio de Cali reafirma su compromiso de fortalecer el capital social, impulsar a las empresas que mueven la economía regional y conectar al Valle del Cauca con el mundo.
Finalmente, en el cierre de la agenda académica de Exponegocios, el espacio cultural estuvo a cargo del cantante Yuri Buenaventura, quien compartió con los asistentes una reflexión sobre el emprendimiento desde su experiencia personal. Durante su intervención, destacó la importancia de la preparación y el conocimiento para construir proyectos sostenibles.
“Es que nosotros tenemos el insumo cultural, nosotros tenemos la herramientas que están en la cultura, en la salsa, la música, etc. Lo que falta es la formación técnica del emprendedor”.
Y agregó: “Yo siempre escogí el mejor músico, el mejor arreglista, el mejor productor, todo lo mejor para la música, pero nunca escogí un gerente, el proyecto nunca tuvo gerente, el gerente era yo mismo, entonces en esa parte faltó y sobre todo faltó para valorarme a mí mismo y para valorar mi trabajo y mi talento porque desconfiamos mucho de nosotros mismos, de nuestro propio talento”.