Supermercado en Colombia que ya compite con ARA y D1 anunció importante expansión

Los supermercados retail consolidándose como uno de los segmentos más relevantes del comercio minorista en Colombia. Cadenas como Tiendas Ara y D1 han fortalecido su presencia en el país gracias a una estrategia enfocada en ofrecer productos de consumo masivo a precios competitivos, una dinámica que ha transformado los hábitos de compra de millones de hogares colombianos.
En medio de este escenario, Ísimo informó que inició 2026 con resultados financieros positivos, alcanzando ventas cercanas a los $80 mil millones mensuales durante los primeros meses del año. El desempeño de la compañía estuvo acompañado por un proceso de expansión que le permitió llegar a 315 tiendas operativas en diferentes regiones del país.
La compañía señaló que este crecimiento responde a una estrategia enfocada en ampliar su cobertura y fortalecer su presencia dentro del segmento hard discount, considerado actualmente uno de los mercados más competitivos y dinámicos del sector retail colombiano. Con la apertura de nuevos establecimientos, la marca ha logrado acercar su propuesta comercial a más consumidores y consolidar su operación en zonas urbanas y residenciales.
Crecimiento sostenido y expansión comercial
Uno de los principales resultados reportados por la empresa corresponde al comportamiento registrado durante 2025, periodo en el que las ventas crecieron más de 55%. Según explicó la compañía, este incremento estuvo impulsado por un modelo de negocio basado en eficiencia operativa, control de costos y una oferta enfocada en productos de la canasta básica a precios accesibles.
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La expansión de Ísimo también ha estado dirigida a fortalecer su presencia en ciudades intermedias, así como en sectores con alta demanda de comercio de proximidad. Esta estrategia busca facilitar el acceso de los consumidores a productos esenciales y aumentar la cobertura nacional de la cadena.
Con la apertura de nuevas tiendas, la empresa ha incrementado su capacidad operativa y mejorado la distribución de su red comercial. Además, la compañía indicó que continuará evaluando oportunidades de crecimiento en diferentes regiones del país, con el objetivo de ampliar su participación en el mercado de descuento.
Andrés Escobar Uribe, gerente ejecutivo de la empresa, aseguró que la prioridad de la organización continúa centrada en mantener la eficiencia y fortalecer la cercanía con los hogares colombianos. De acuerdo con el directivo, la meta es seguir consolidando un modelo que permita convertir el ahorro en un beneficio directo para los consumidores, mientras se fortalecen las relaciones comerciales y operativas que respaldan el crecimiento de la compañía.