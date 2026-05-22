Empresas venezolanas podrán hacer pagos y transferencias con EE. UU.: la fintech de Peter Thiel llega a Venezuela

El Banco de Venezuela (BDV) firmó un acuerdo de corresponsalía con Erebor Bank, una startup financiera estadounidense respaldada por el empresario e inversor Peter Thiel, cofundador de PayPal. El convenio permitirá a empresas venezolanas realizar en los próximos días operaciones cambiarias, transferencias y pagos con el mercado estadounidense.
Cómo funcionará el acuerdo entre Erebor Bank y el Banco de Venezuela
Los acuerdos de corresponsalía son convenios entre bancos de diferentes países que permiten ofrecer servicios transfronterizos (pagos y transferencias en divisas) a través de un intermediario extranjero, sin necesidad de abrir sucursales físicas en el exterior.
Bajo este esquema, Erebor establecería líneas corresponsales con bancos venezolanos y abriría subcuentas para sus clientes, lo que facilitaría a empresas locales acceder a cuentas en Estados Unidos y agilizar el flujo de capitales desde Venezuela.
Destacado: Bancóldex y MinComercio habilitan línea de crédito de US$100 millones para empresas que quieran exportar a Venezuela.
Detrás de la iniciativa está Peter Thiel, uno de los inversores más influyentes del ecosistema tecnológico global. Cofundador de PayPal y Palantir Technologies, Thiel fue también uno de los primeros grandes inversores de Facebook y mantiene participaciones en SpaceX y Stripe.
—