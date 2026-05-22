Emisión de bonos de Banco Caja Social tuvo sobredemanda de dos veces; se colocaron $400.000 millones

Banco Caja Social, empresa de Fundación Grupo Social, realizó una emisión de bonos subordinados por $400.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), en el marco de su programa de emisión y colocación.
Este movimiento hace parte de su estrategia de fortalecimiento patrimonial y diversificación de las fuentes de fondeo de largo plazo.
El banco reconoció la confianza de los inversionistas en esta estrategia, además de la calidad del portafolio y la trayectoria de más de 115 años de existencia de esta entidad.
“Más allá de fortalecer la estructura de capital, esta operación nos permite continuar acompañando el crecimiento y progreso de millones de clientes”, afirmó Diego Fernando Prieto Rivera, presidente del Banco Caja Social.
Relacionado: Fundación Grupo Social destinará $3.700 millones para cofinanciar pymes en a2censo, de la Bolsa de Colombia
Detalles de la emisión y cifras de Caja Social
El banco cerró el 2025 con una cartera de $18,3 billones y más de 2,39 millones de clientes activos.
Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia señaló que “esta emisión refleja que el mercado de deuda colombiano continúa siendo una alternativa relevante para que las entidades accedan a recursos de mediano y largo plazo y fortalezcan su estructura de capital”.
Para esta emisión, el mercado demostró interés por las diferentes series ofertadas. La demanda total alcanzó $406.470 millones, con una sobredemanda de 2,03 veces frente al monto inicialmente ofrecido.
Los recursos adjudicados se distribuyeron en dos series indexadas al IBR e IPC, a un plazo de 10 años, respectivamente.
Los bonos emitidos contaron con calificación AA por parte de Value & Risk Rating y correspondieron a bonos subordinados computables como capital adicional, de acuerdo con la regulación aplicable.
Asimismo, Banco Caja Social mantiene la máxima calificación crediticia AAA. La emisión contó con Cibest Capital como estructurador, coordinador de la oferta y agente líder colocador.
—