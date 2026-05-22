Dólar en Colombia podría subir o bajar $1.000 dependiendo de lo que pase en las elecciones: Alianza Valores y Fiduciaria

Según un análisis de Alianza Valores y Fiduciaria, Colombia se encuentra ante un evento dual en el que el precio del dólar podría experimentar movimientos extremos de hasta $1.000 en cualquier dirección en un periodo de apenas seis meses, dependiendo exclusivamente del resultado de las elecciones presidenciales de 2026.
La firma sostuvo que las reacciones de la divisa pueden repetir patrones históricos de giros hacia la heterodoxia o, por el contrario, hacia una normalización institucional.
Bajo esta premisa, Alianza proyecta dos escenarios diametralmente opuestos para el primer semestre de 2027.
Si el mercado percibe una continuación de políticas heterodoxas, ataques a la institucionalidad o dudas sobre la regla fiscal, el dólar podría trepar a un rango entre los $4.500 y $5.000.
Si se confirma un giro hacia la ortodoxia y una reducción de la prima de riesgo por cuenta de un cambio político, la divisa tendría un techo de $3.200 y un piso que podría tocar los $2.800.
Esta dinámica se desarrollaría en tres etapas estructurales: Antes de los comicios se ha mantenido un rango similar de entre $3.700 y $4.000; solo después de la segunda vuelta el mercado valorará la realidad política y aquí recordaron que, en 2022, este movimiento fue de $1.000; tras la posesión del gobierno se conocerá el gabinete y se sabrá de las primeras reformas, lo que terminaría de consolidar el nivel de la divisa.
El efecto de las elecciones sobre las divisas en la región
La tesis de Alianza no es aislada, se apoya en el comportamiento histórico de las divisas en Latinoamérica durante procesos electorales de alta tensión. La firma destaca que devaluaciones de entre el 20 % y el 30 % no son hipótesis agresivas, sino realidades ya observadas en la región.
Entre los ejemplos citados se encuentran la elección de Luiz Inácio Lula en Brasil (2002) con un movimiento del 66 %, Ricardo Lagos en Chile (2000) con un 40 %, y la propia elección de Gustavo Petro en Colombia (2022), que generó un movimiento del 36 %.
El informe subraya que cuando el mercado interpreta riesgos en las reglas de juego o concentración de poder, la reacción cambiaria es «grande y rápida».
Sin embargo, Alianza plantea una hipótesis controversial: incluso en un escenario de continuidad, el dólar podría no desbordarse por encima de los $5.000 debido a un entorno global favorable.
Citando el caso de Argentina durante el kirchnerismo, señalan que el auge de las materias primas y el petróleo sobre los US$100 podrían actuar como un «viento externo» que amortigüe políticas internas heterodoxas.
Así le ha ido al dólar a la fecha
Mientras la mirada está puesta en 2026, el comportamiento reciente del dólar ya refleja las primeras tensiones. Tiago Lacerda, analista de AXI, señala que el peso colombiano ha perdido un 5,5 % frente al dólar en el último mes, situándose recientemente entre los $3.735 y $3.787.
Según el experto, esto no se debe a los fundamentos económicos, sino a una prima de riesgo por la incertidumbre electoral de cara a la primera vuelta.
Por su parte, Rodrigo Lama, de Global66, añade que factores externos están presionando la tasa de cambio al alza. El IPC de abril en Estados Unidos (3,8 % anual) y un IPP por encima de lo esperado han reducido las expectativas de recortes de tasas para 2026, fortaleciendo al dólar globalmente.
Además, el conflicto en el Medio Oriente mantiene al petróleo WTI sobre los US$100, un factor que, según Global66, podría empezar a operar a favor del dólar si la inflación sigue acelerando.
Global66 proyecta que, en un escenario adverso, la tasa de cambio podría acercarse a la zona de $3.850, mientras que un entorno favorable para emergentes lo llevaría hacia los $3.750, siempre bajo la sombra del panorama electoral local.
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