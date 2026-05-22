Corte Constitucional alcanza su favorabilidad más alta en la historia: Invamer

La Corte Constitucional tiene la imagen favorable más alta registrada en su historia, un dato que no es menor en medio de la tensión sostenida entre el alto tribunal y el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Así lo revela la más reciente encuesta de Invamer, en la que el 51,9 % de los colombianos encuestados declara tener una opinión favorable de la corporación. De hecho, desde noviembre de 2025 la Corte ya había superado la barrera del 50 %.
La alta corte ha operado como un muro de contención frente a algunas de las principales apuestas legislativas y ejecutivas del gobierno Petro. Entre ellas están los decretos de emergencia en La Guajira (2023), el Ministerio de la Igualdad que creó el gobierno, reforma a la salud vía decretos, emergencia económica de 2025 así como varios impuestos y decretos de conmoción interior en Catatumbo.
Petro ha elevado el tono de crítica hacía la alta corte, incluso usa esa narrativa en el documento fundacional de su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, el Ejecutivo cita el supuesto «bloqueo institucional y las omisiones legislativas» como motivo central, argumentando que estos han «limitado la garantía efectiva de derechos fundamentales y erosionado la confianza ciudadana».
Entre los cambios que contempla ese proyecto figura, precisamente, la creación de un Tribunal Constitucional Autónomo, separado de la actual Corte Constitucional.
Sin embargo, la encuesta de Invamer —con base de 3.800 encuestados y margen de error de 1,81 %— sugiere que la ciudadanía valora positivamente el papel de la Corte como garante del orden constitucional, precisamente en un momento en que el tribunal ha debido pronunciarse sobre medidas de alto calado.
La favorabilidad del 51,9 % contrasta con los niveles históricamente más bajos registrados en la serie —que en algunos períodos rozaron el 30 %— y consolida una tendencia al alza que comenzó a hacerse visible en 2024. El dato llega, además, en el último año de gobierno de Petro.