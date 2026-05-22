Dólar en Colombia abre a $3.685 previo a una jornada histórica en la FED

El dólar en Colombia inicia la jornada en $3.685, manteniéndose en la zona objetivo de los $3.680 identificada por los analistas.
Tras cerrar ayer en $3.684, el peso colombiano se muestra resiliente ante un índice DXY que opera en máximos de seis semanas (99 puntos), consolidando su posición como una de las divisas con mejor comportamiento reciente en la región.
El dólar está operando en su zona objetivo de $3.680, de acuerdo con Credicorp Capital. Aunque el techo entre los $3.780 y $3.820 sigue siendo una barrera fuerte que no ha sido vulnerada, la estabilidad actual sugiere que el mercado está digiriendo los datos fiscales positivos y esperando el discurso inaugural de Kevin Warsh en la FED.
Tensiones diplomáticas mueven el petróleo
Los precios del crudo rebotan con fuerza hoy, ignorando la narrativa de «acuerdo cercano» en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán. El Brent sube un 2,40% a US$105,46 y el WTI escala un 1,6% a US$94,34.
Aunque hay señales diplomáticas positivas del secretario de Estado Marco Rubio, la directiva del Líder Supremo iraní sobre el uranio enriquecido y el cierre continuo del Estrecho de Ormuz mantienen la presión alcista. El mercado entiende que, mientras el estrecho siga bloqueado y el tema nuclear sea un obstáculo, el suministro global seguirá bajo amenaza.
Relevo en la Reserva Federal
Hoy es una jornada crucial para la política monetaria global. Los mercados están pendientes de la posesión de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal, sucesor de Jerome Powell.
El nombramiento de Warsh por parte del presidente Donald Trump genera gran expectativa sobre si su gestión traerá un cambio de tono hacia una política monetaria diferente o si mantendrá la línea restrictiva actual ante la inflación.
En Colombia, el déficit fiscal nominal acumulado del primer trimestre bajó al 1,7 % del PIB (vs. 2 % hace un año), mientras que el superávit primario alcanzó el 0,4 % del PIB, según el Banco Itaú, pues las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda no se han actualizado en la web.
Este avance, de acuerdo con la entidad financiera, es fruto de un incremento en los ingresos tributarios y un gasto que, hasta ahora, se ha mantenido bajo control.
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