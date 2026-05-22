Así son los nuevos cajeros electrónicos que llegan a Colombia

Al cierre del año pasado, Colombia contaba con más de 13.000 cajeros automáticos, cifra que, aunque ha mostrado alguna disminución en los últimos años, se mantiene prácticamente estable. Entre 2022 y 2025 se han cerrado cerca de 400 cajeros.
Este comportamiento ha estado en línea con los avances en los pagos inmediato, como fue la implementación de Bre-B, y otras iniciativas para hacer transferencias digitales.
A pesar de esta apuesta para desestimar el uso del efectivo, la compañía estadounidense Atleos anunció la llegada de su red de cajeros automáticos CashZone a Colombia.
Su aterrizaje en el país es una apuesta por ampliar el acceso al dinero físico, en medio de esta transformación que vive el ecosistema de pagos en el país.
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Jimmy Tarazona, vicepresidente de Expansión de Red Global de NCR Atleos, destacó que “Colombia es un mercado donde el efectivo juega un papel vital en el comercio cotidiano, y garantizar un acceso confiable es esencial para los consumidores y las comunidades”.
Cómo operarán los nuevos cajeros en Colombia
La operación contará con el respaldo de Bancoomeva, entidad que actuará como banco patrocinador y de compensación de la red, además de encargarse de los servicios financieros asociados al funcionamiento de los cajeros automáticos.
El presidente de Bancoomeva, Antonio Rizo Cifuentes, indicó que “al patrocinar el lanzamiento de NCR Atleos Cashzone, contribuimos a extender el acceso confiable al efectivo en comunidades donde sigue siendo esencial, al tiempo que apoyamos la innovación y una mayor inclusión en todo el ecosistema financiero”.
Según informó la compañía, la operación de CashZone en Colombia cumplirá con la regulación local relacionada con servicios financieros y protección de datos, mientras que Bancoomeva asumirá el rol de entidad regulada frente a los usuarios finales.
¿Dónde estarán ubicados los cajeros CashZone?
La red CashZone opera a nivel global mediante cajeros automáticos ubicados en puntos de alto tráfico y espacios comerciales, con foco en ampliar el acceso a efectivo para consumidores.
De acuerdo con Atleos, el efectivo todavía representa la mayoría de pagos presenciales en categorías como alimentos, transporte y gastos del hogar, especialmente por su amplia aceptación y facilidad de uso.
La compañía señaló que la expansión hacia Colombia hace parte de su estrategia de fortalecimiento de acceso financiero e inclusión, combinando infraestructura física con la evolución de servicios digitales.
CashZone ya opera en 14 países y con su entrada a Latinoamérica busca ampliar su presencia en mercados donde el efectivo sigue siendo un componente importante de la actividad económica.