Bancoomeva impulsa su transformación digital con tecnología de punta e inclusión financiera a través del sistema Bre-B

Un nuevo modelo tecnológico de banca comercial con prioridad para pequeñas y medianas empresas, y un mayor enfoque en el sector cooperativo colombiano, son algunos de los logros de Bancoomeva con el ambicioso programa de Transformación que viene desarrollando, y que le permitirá ser un mayor aliado estratégico dentro del ecosistema financiero regional, impulsando el desarrollo empresarial y cooperativo en el país.
Bancoomeva está transformando estructuralmente su modelo de operación, implementando una nueva arquitectura de datos, modernizando su infraestructura digital y creando un modelo de banca tecnológicamente más ágil y eficiente, centrado en las necesidades de sus clientes y de los asociados a Coomeva.
En esta transformación ha incorporado una nueva capa de interoperabilidad que comprende todas las conexiones digitales del banco, para una integración más fluida entre sistemas. También ha rediseñado su esquema de datos, avanzando hacia una cultura organizacional basada en el uso estratégico de la información para tomar decisiones sobre nuevos productos, que respondan a los actuales hábitos de los consumidores, con miras a consolidarse como una organización data driven.
“La transformación tecnológica de Bancoomeva busca anticiparse a los nuevos hábitos financieros de las personas, desarrollar productos digitales más innovadores, impulsando la inclusión digital y el crecimiento sostenible de las empresas. Nuestra participación en el sistema de pagos Bre-B reafirma ese compromiso con la inclusión y democratización de los servicios financieros, así como la construcción de un modelo de banca más cercano, equitativo y alineado con el progreso colectivo”, destacó Marco Antonio Rizo Cifuentes, presidente del banco.
Bancoomeva y la integración de Bre-B
Para Bancoomeva, la innovación debe ser un motor para la inclusión y la eficiencia en el sistema financiero. Por eso, es hoy uno de los bancos habilitadores del ecosistema Bre-B, el Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) que está revolucionando las transferencias digitales en Colombia.
Con esta integración, Bancoomeva ha logrado un crecimiento del 70 % en transacciones digitales y un 10 % en saldos de cuentas, lo que refleja una mayor confianza y adopción de canales digitales por parte de sus usuarios.
Desde Bre-B, Bancoomeva está habilitando a cooperativas, fondos de empleados, fintechs y empresas del Grupo Coomeva para conectarse a este sistema sin necesidad de realizar grandes inversiones en infraestructura. Esto permite ofrecer a más colombianos soluciones como transferencias inmediatas, soluciones P2M, recaudos con QR interoperables y una red digital más robusta y accesible, haciendo que la tecnología se convierta en un puente para el bienestar colectivo.
Para concluir, cabe resaltar que Bancoomeva hace parte del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva y del Conglomerado Financiero de esta organización.