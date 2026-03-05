Fundación Grupo Social destinará $3.700 millones para cofinanciar pymes en a2censo, de la Bolsa de Colombia

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc), a través de a2censo, firmó una alianza con la Fundación Grupo Social, que a partir de ahora será el primer inversionista ancla en la plataforma de cofinanciación. Esta iniciativa busca el fortaleciendo del acceso a recursos para pequeñas y medianas empresas en el país.
Con este acuerdo, la Fundación Grupo Social podrá destinar hasta $3.700 millones para invertir en campañas de deuda publicadas en a2censo, fortaleciendo el acceso a financiación para empresas en crecimiento.
Se explicó que la participación en estas campañas estará sujeta a la evaluación por parte de un comité y a los criterios institucionales definidos por la Fundación en busca del mayor impacto social.
Desde 2019, a2censo ha vinculado a más de 15.000 inversionistas y completó a la fecha 231 campañas cerradas exitosamente y un monto total financiado de más de $120.000 millones.
Reformas regulatorias habilitaron esta alianza
La bvc explicó que este acuerdo con la Fundación Grupo Social se desarrolló en un entorno regulatorio que habilitó la participación de patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado (vehículos de inversión) en la financiación colaborativa.
Puntualmente, se mencionó la modificación del Decreto 2555 de 2010 introducida mediante el Decreto 0034 de enero de 2025. En línea con esta actualización, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la modificación del Reglamento de a2censo, incorporando formalmente a los vehículos de inversión como aportantes en la plataforma.
Andrés Restrepo, gerente general de la bvc indicó que la entrada de la Fundación Grupo Social como primer inversionista ancla en a2censo “marca un hito para la financiación colaborativa en Colombia. Su participación fortalece la confianza en este modelo y abre la puerta a la entrada de capital institucional, ampliando el papel del mercado de capitales como canal para conectar inversión con empresas en crecimiento”.
Por su parte, Juan Carlos Gómez Villegas, presidente de Fundación Grupo Social, afirmó: “La Fundación está empeñada en ser la organización de los pequeños y medianos empresarios; el lugar donde encuentran satisfechas todas sus necesidades, no solo con el propósito de contribuir a su éxito empresarial, sino haciéndolas perdurables en el tiempo en pro de la sociedad”.