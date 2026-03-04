Estos fueron los mayores compradores y vendedores de acciones en la Bolsa de Colombia en febrero

A pesar del retroceso de 10 % del principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) durante febrero, el detalle del comportamiento del mercado accionario local deja varios lecturas.
La primera tiene que ver con el crecimiento en el volumen de negociación promedio al día, que en el segundo mes del año creció 2,3 %, ubicándose en $241.000 millones, según recoge un informe de Visión Davivienda.
Al analizar a los actores del mercado, los principales compradores netos en febrero del 2026 fueron los Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP). De acuerdo con Cibest Capital, sus flujos representaron el 16,1 % del total del mes.
Sus compras netas se concentraron en tres activos: la acción preferencial de Grupo Sura ($101.000 millones), la ordinaria del mismo emisor ($56.000 millones), y el ETF, o fondo bursátil, iColcap ($30.000 millones).
Otros compradores fueron el sector real y los fondos de inversión colectiva (FIC), que realizaron compras netas totales por $171.000 millones.
Relacionado: Bolsa de Colombia tuvo fuerte retroceso en febrero y crecimiento acumulado en lo corrido del año se desplomó.
¿Quiénes fueron los principales vendedores de acciones?
En contraste, los principales vendedores netos en febrero fueron las sociedades comisionistas de bolsa con un monto de $65.000 millones, representando el 21,5 % del total de flujos de este periodo.
Otros vendedores en febrero fueron las fiduciarias, las compañías de seguros y las personas naturales, realizando ventas netas totales por $173.000 millones.
En el caso de las personas naturales, concentraron sus ventas en Preferencial Grupo Sura ($53.000 millones), la ordinaria de Cibest ($36.000 millones), y Ecopetrol ($17.000 millones).
Ranking de acciones colombianas en febrero
Cibest Capital encontró que Mineros (5,7 %), la acción preferencial de Cementos Argos (1,2 %) y Nutresa (0, 7%), fueron las más valorizadas en el mercado local.
Relacionado: Ashmore: Atractivo en Bolsa de Colombia estará marcado por movimientos empresariales, dividendos y recompras en 2026.
En contraste, las acciones que presentaron las mayores desvalorizaciones fueron Exito (-19,9 %), BAC Holding International (-17,6 %) y la preferencial de Grupo Aval (-16,6%).
En el ranking de las más negociadas el título preferencial de Grupo Cibest ocupó el primer lugar, con un volumen de $1,08 billones, seguida por Ecopetrol, con $979.447 millones.
“Finalmente, revisando los límites de inversión de las AFP, encontramos que en el sistema el portafolio de mayor riesgo se encuentra con una holgura de 0,6 %, el moderado de 12,8 % y el conservador de 0,4 %”, añadió Cibest Capital.
Al abrir el zoom, los mercados en la región mostraron un comportamiento mixto en el mes. Chile registró un retroceso de 4,8 %. De otro lado, México y Brasil tuvieron un mes positivo con incrementos de 5,6 % y 4,1 %, respectivamente.
—