Ashmore: Atractivo en Bolsa de Colombia estará marcado por movimientos empresariales, dividendos y recompras en 2026

La firma de gestión de inversiones Ashmore publicó su comentario mensual sobre el mercado de acciones en Colombia, en el que reconoce el crecimiento visto en enero de 2026, aunque advierte que serán selectivos en pleno año electoral.
Recordó el gestor que el retorno total en dólares del MSCI Colcap, principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), se ubicó en 22,5 %, el más alto de la región durante enero.
En comparación con la renta fija local y el dólar, se evidenciaron comportamientos mixtos, pero con un retorno muy inferior frente a la renta variable. En el caso de la renta fija, su índice avanzó cerca de 2,68 % en enero, mientras que el dólar continuó perdiendo terreno y cayó 2,17 %.
Relacionado: Bolsa de Colombia repuntaría más en los próximos meses y crecería más que Chile y Perú: encuesta Bank of America
Movimientos empresariales que impactarán el mercado
Ashmore destacó que los eventos corporativos relevantes, como la creación de Grupo Cibest, la escisión de Grupo Sura y Grupo Argos, entre otros, le devolvieron dinamismo a la bolsa local, alineando a las compañías y sus inversionistas para generar retornos atractivos.
Relacionado: Grupo Cibest pagaría dividendos por US$1.400 millones en 2026, dice J.P.Morgan: habría menor crecimiento en crédito.
Con eso en mente, “consideramos que este tipo de decisiones seguirán marcando el camino del mercado local y estaremos muy atentos a nuevos anuncios/decisiones clave por parte de las compañías”.
Entre los eventos corporativos en el radar se destacaron: la inversión recursos Cementos Argos luego de salida de Summit, las decisiones de localización de capital de Grupo Cibest luego de desinversión de Banistmo en Panamá, además del avance en la integración Davivienda/Scotia.
Relacionado: Cementos Argos lanza nueva oferta de recompra de acciones dentro de su programa Sprint: este es el monto.
Otros movimientos tienen que ver con las nuevas definiciones en la estructura por parte de Grupo Aval, la posible actividad de fusiones y adquisiciones en empresas como Ecopetrol y el Grupo Energía Bogotá (GEB).
En línea con el proceso electoral, tampoco se descartaron las “señales renovadas de gobierno corporativo en Ecopetrol e ISA con un eventual cambio de gobierno en Colombia”.
Valoraciones siguen siendo atractivas
De acuerdo con el comentario mensual de Ashmore, los múltiplos de valoración de las acciones lucen más apretados, especialmente en un entorno de un costo de capital que se mantiene alto.
“Enfatizamos que las valoraciones en Colombia continúan siendo atractivas con respecto a los principales pares de la región. En términos de dividendos, esperamos un retorno por dividendos promedio para el índice cercano al 6 % para 2026”.
Esto, en comparación con los niveles promedio de 4 % durante los últimos años “y luego de un 2024 y 2025 con dividendos atractivos y superiores frente al promedio histórico”.
¿Qué más pesará en el mercado este año?
Otros eventos por monitorear que podrían traer nuevos flujos hacia el mercado de acciones colombiano son: i) recompras de acciones, ii) incremento en el apetito global por acciones de países emergentes como se ha evidenciado en los últimos meses, iii) potencial entrada de compañías a índices internacionales como ha ocurrido recientemente tanto a nivel MSCI como FTSE, entre otros.
El gestor de activos mencionó que “continuaremos con nuestra estrategia y filosofía de inversión enfocada en empresas resilientes bajo distintos escenarios, con excelentes estándares de responsabilidad corporativa, y que tengan proyecciones de generación de caja para el accionista que puedan justificar su valoración actual”.
Finalmente, consideraron que “sigue siendo crítico a nivel fundamental evitar compañías con alto endeudamiento y poca visibilidad en cuanto a retornos de capital adecuados frente al riesgo asumido y su valoración actual”.
—