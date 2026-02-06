Grupo Cibest pagaría dividendos por US$1.400 millones en 2026, dice J.P.Morgan: habría menor crecimiento en crédito

J.P.Morgan publicó un análisis sobre Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, en el que revela proyecciones sobre los resultados de este holding en el cuarto trimestre de 2025, además de la visión de su CEO, Juan Carlos Mora, sobre las perspectivas esperado en 2026.
El informe destaca que Grupo Cibest mantiene una visión cautelosa en el corto plazo, entre otros temas, por la incertidumbre electoral y una inflación más alta de lo esperado, impulsada principalmente por el aumento del salario mínimo de 23 %.
Básicamente, espera que la inflación estimada para 2026 pase suba hasta cerca de 6,5 %, lo que también debería llevar al alza las tasas de referencia del Banco de la República en unos 100–200 puntos básicos, alcanzando cerca de 12 %.
“Estos factores probablemente se traduzcan en un menor crecimiento del crédito en 2026, pero también en un Margen Neto de Intereses (NIM) mejor de lo esperado, dado que Cibest es un actor sensible a los activos (aproximadamente 20 puntos básicos de NIM por cada cambio de 100 puntos en tasas)”, dice el informe.
Rentabilidad y dividendos
J.P.Morgan destacó que la compañía históricamente “ha navegado bien el ciclo de alzas, particularmente mejor que sus pares debido a su menor costo de fondeo (la administración mencionó que Cibest tiene en promedio 200 puntos básicos menos de costo de fondeo que sus pares)”.
La conversación entre el banco estadounidense y el CEO del holding también se centró en temas como apuntar a un retorno (ROE) sostenible entre 17 % y18%, con mejoras en la rentabilidad, especialmente en Centroamérica, y un viento a favor de 150 puntos básicos por la venta de activos de Banistmo por US$1.400 millones”.
También se mencionó una originación cautelosa para asegurar que la calidad de los activos se mantenga estable en medio de la volatilidad esperada; y la adopción continua de Nequi y la integración de Bre-B, que mencionó actualmente tiene más de 50 % de las llaves y volúmenes de los usuarios.
“Cibest cotiza actualmente aproximadamente a 1,6 veces precio/valor en libros (P/BV) y 9,6 veces precio/ganancias (P/E) estimada para 2026. Sin embargo, los múltiplos pueden ser marginalmente menores considerando la venta de Banistmo y el potencial pago de dividendos por US$1.400 millones”, dice J.P. Morgan.
Aun así, se advierte que “los múltiplos recientes son un poco más exigentes frente a la volatilidad esperada, y vemos una relación riesgo-retorno equilibrada. Por lo tanto, mantenemos una calificación Neutral”.
Estrategia cautelosa en crédito
El banco estadounidense indicó que la estrategia de crecimiento del crédito de Grupo Cibest vuelve más cautelosa, pero debería compensarse con la expansión del margen.
“Cibest está adoptando una postura más cautelosa en materia de colocaciones y originación este año, aun cuando continúa ganando participación de mercado tanto en créditos de consumo como comerciales, dado que el segmento comercial debería seguir siendo el principal impulsor del crecimiento”.
Además, resalta que un peso más fuerte también tiene cierto impacto en el crecimiento del crédito. “La administración mencionó que el crecimiento del microcrédito se mantiene sólido, con un aumento de más de 60 % interanual, aunque este segmento aún es pequeño en términos del total de la cartera”.
Y añadió: “No obstante, la administración ve un potencial significativo de crecimiento en el microcrédito, apalancándose, por ejemplo, en Nequi”.
En cuanto a los márgenes, “se espera que el NIM se beneficie del aumento de las tasas, con un incremento de 100 puntos básicos en la tasa de referencia que se traduce en un impacto de 20 puntos básicos en el margen NIM”.
En este sentido, la administración proyecta que el NIM aumente de 6,6 % en el tercer trimestre de 2025 a un rango entre 6,7 % y 6,9 %. “El banco mantiene una ventaja competitiva en fondeo, con costos de fondeo 200 puntos básicos por debajo de sus pares, gracias a su oferta digital y a una sólida presencia física”, recuerda.
Impacto de la desinversión de Banistmo
J.P.Morgan también mencionó que la desinversión de Banistmo impactará el ROE de corto plazo, pero no el pago de dividendos.
“La desinversión planeada de Banistmo resultará en un deterioro en 2025, impactando a Cibest en el cuarto trimestre de 2025 ($4,9 billones antes de impuestos), según lo divulgado en la llamada del acuerdo (efecto contable de una sola vez)”, dice el informe de J.P.Morgan.
Además, la administración de Cibest enfatizó que “este deterioro no afectará la capacidad del banco para pagar dividendos. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2026”, añade.
