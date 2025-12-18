Primicia | Grupo Cibest anuncia acuerdo para la venta de Banistmo, su filial de Panamá: estos son los detalles

Valora Analitik conoció un correo interno de Grupo Cibest en el cual se anunció que: «Hoy damos un nuevo paso en nuestro compromiso de crecimiento sostenible y evolución corporativa: llegamos a un acuerdo con Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A. para la venta del 100% de las acciones de Banistmo, en Panamá».
El comunicado al interior del holding destaca que este movimiento “es un paso adelante para concentrar esfuerzos en aquellos mercados y negocios donde contamos con mayores capacidades diferenciales para generar impacto económico y social. Al mismo tiempo, Banistmo inicia una nueva etapa de desarrollo”.
Además, se afirmó que la transición contempla un acompañamiento permanente a clientes y colaboradores. Los equipos de Banistmo pasarán a formar parte de Inversiones Cuscatlán en el momento en que se finalice la transacción, “una organización con amplia trayectoria y respaldo en el mercado centroamericano, reconocida por su liderazgo en el sector financiero con subsidiarias como el Banco Cuscatlán en El Salvador y La Hipotecaria en Panamá y Colombia”.
Grupo Cibest continuará con otros negocios en Panamá
De igual manera, se afirmó que la presencia del Grupo Cibest en Panamá continuará a través de Bancolombia Panamá y la Sucursal Bancolombia Panamá, “como banco off shore cuenta con licencia internacional (parte de la oferta de valor en Moneda Extranjera de Grupo Cibest), y de Cibest Capital, que agrupa y potencia las capacidades regionales de inversiones, y productos vinculados al mercado de capitales, operaciones que agregan valor a nuestros clientes en Colombia, y en la región de Centroamérica”, aclara la comunicación interna conocida por Valora Analitik.
De igual manera, Cibest agradeció a Aimee Sentmat, CEO de Banistmo, a todo el equipo directivo y “a los más de 2.000 empleados del banco por dejarnos ser parte de su historia y haber hecho parte de la nuestra”, destacando hitos de la fiial panameña, como llevar servicios financieros a más de 537.000 clientes.
Además, se reconoció haber colocado el primer bono social de genero del país (US$50 millones) para apoyar pymes lideradas por mujeres.
“Financiamos el Cuarto Puente del Canal de Panamá. Una megaobra que va a mejorar la conectividad y calidad de vida de 1,5 millones de personas en la zona oeste”, reconoce también el texto.
