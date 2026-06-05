Bolsa de Nueva York se desplomó este viernes por ventas masivas en IA; Bolsa de Colombia también se desvalorizó

Este viernes los principales indicadores de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), así como varias bolsas alrededor del mundo tuvieron fuertes caídas, eliminando parte de las ganancias acumuladas a lo largo del año.
Al mirar el mercado estadounidense, el índice Dow Jones tuvo una caída de 1,35 % al cierre del mercado (195,15 puntos), mientras que el S&P500 se desvalorizó 2,64 %, equivalente a 200,57 puntos.
El mayor desplome lo tuvo el índice Nasdaq, que agrupa principalmente a compañías tecnológicas, que tuvo su mayor retroceso desde que se dio la crisis arancelaria en abril del año pasado, con 4,18 % a la baja (−1.121,53 unidades).
Este comportamiento se dio por una fuerte venta masiva de acciones de empresas de semiconductores, de acuerdo con reportes del mercado.
La caída de las acciones del viernes se sumó a las pérdidas del jueves después de que Broadcom presentara un informe trimestral que mostraba que la demanda de su negocio de chips de IA personalizados no alcanzó las altas expectativas, según Reuters.
Como consecuencia, grandes jugadores de la IA vieron el impacto: Nvidia, el fabricante de chips más valioso del mundo, cayó alrededor de un 6 %, lo que se traduce en una pérdida de más de US$300.000 millones en su capitalización bursátil.
En el resto del mundo el efecto se sintió. El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó 0,3 % mientras los inversionistas de este continente seguían de cerca la venta masiva global de acciones de empresas fabricantes de chips.
El FTSE 100 del Reino Unido subió casi un 0,1 %, superando a las principales bolsas de París, Fráncfort y Milán, que cerraron en números rojos.
¿Cómo le fue a la Bolsa de Colombia?
En medio de las caídas mundiales, la Bolsa de Valores de Colombia también retrocedió 1,61 %, perdiendo parte del “rally” que había logrado esta semana, una vez pasada la primera vuelta presidencial, que llevó a una destacada valorización a su índice, el MSCI Colcap.
La principal caída en esta jornada estuvo en Mineros, que retrocedió 5,94 %, en línea con una contracción del precio del oro de 3,66 % este viernes.
Detrás estuvo la acción de Grupo Argos, que se desvalorizó 4,39 %, mientras que el título preferencial de Davivienda Group cerró con un negativo de 4,30 %.
Las subidas, por el contrario, estuvieron en acciones de bajo volumen de negociación o de poca capitalización, en su mayoría. Es el caso de Enka, que ganó 3,87 %, junto con los títulos TIN, que se apreciaron 2,31 %, y la acción preferencial de Cementos Argos con un positivo de 1,53 %.
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