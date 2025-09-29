Grupo Cibest recibió visto bueno para reorganizar a Banitsmo en Panamá y fortalecer su operación

El Grupo Cibest recibió la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá para avanzar en un proceso de reorganización corporativa que involucra a su filial Banistmo S.A. y a otras empresas subordinadas.
La medida tiene como propósito optimizar la estructura de propiedad para fortalecer la estrategia regional en servicios financieros y en el mercado de capitales. Según lo informado, la reorganización contempla dos operaciones principales.
La primera corresponde a una escisión parcial de algunos portafolios administrados por Valores Banistmo S.A. y Banistmo Capital Markets Group Inc.
Estos activos serán transferidos a la sociedad panameña VB Panamá S.A., de propiedad total de Banistmo. Posteriormente, dicha sociedad se fusionará con Banistmo, lo que permitirá consolidar recursos y simplificar la estructura corporativa.
La segunda operación consiste en que Banistmo escinda el 100 % de las acciones que mantiene en Valores Banistmo. Estas acciones se transferirán a Cibest Panamá Assets S.A., una compañía constituida en Panamá y propiedad absoluta del Grupo Cibest.
Con este cambio, Valores Banistmo dejará de estar bajo control directo de Banistmo, aunque permanecerá dentro del grupo económico, ahora administrado por Cibest Panamá Assets.
Recomendado: Acción preferencial de Grupo Cibest, la más negociada en Bolsa de Colombia
El Grupo Cibest subrayó que este proceso no implicará modificaciones en los accionistas finales ni en la estructura de control de Valores Banistmo. Asimismo, la entidad continuará operando con las licencias otorgadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para funcionar como casa de valores y administrador de inversiones.
Un elemento relevante de esta reorganización es que Valores Banistmo pasará a integrar la marca Cibest Capital, plataforma que reúne las unidades de banca de inversión, servicios de valores y productos vinculados al mercado de capitales en los países donde tiene presencia el grupo.
Cibest precisó que la reorganización está sujeta al perfeccionamiento de las operaciones de acuerdo con la legislación panameña. Una vez cumplidos los requisitos legales, se consolidará un esquema corporativo diseñado para mejorar la eficiencia en la administración de los negocios del grupo en la región.