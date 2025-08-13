Acción preferencial de Grupo Cibest, la más negociada en Bolsa de Colombia

El Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 12 de agosto de 2025 en 1.812,19 puntos registrando una variación negativa de – 0,03 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 31,36 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.770 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.860 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $99.045 millones, mostrando una variación negativa de 9,07 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $108.926 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (variación en su precio de + 1,16 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $19.870 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Sura (variación en su precio de – 0,76 %) que negoció $13.238 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol sin cambios 0,00 %) que transaron un monto de $12.838 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Canacol Energy (CNEC) que retrocede – 4,49 %, cerrando nuevamente en mínimos históricos.
- En la segunda casilla, los títulos Grupo Argos preferencial (PFGrupoarg) que caen – 1,06 %
- Finalmente, las acciones de preferencial Grupo Sura (PFGrupsura) que bajaron – 0,76 %.
Las acciones de Grupo Cibest (Cibest) suben 2,70 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
