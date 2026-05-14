Utilidad neta de Corficolombiana fue de $318.238 millones en el primer trimestre; se pagarán dividendos

Corficolombiana reportó ingresos consolidados por $3,4 billones en el primer trimestre de 2026, periodo en el que el Ebitda alcanzó $1,4 billones y la utilidad neta controlante llegó a $318.238 millones.
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Al cierre de marzo, los activos consolidados de la corporación se ubicaron en $63 billones, en medio de un trimestre impulsado por el desempeño de infraestructura, el método de participación y la valorización de inversiones.
Asimismo, reportó una utilidad neta separada de $390.860 millones al cierre del primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 52 % frente al mismo periodo de 2025, cuando el resultado fue de $256.849 millones.
De acuerdo con la compañía, el mejor desempeño estuvo explicado por tres factores principales: un mayor resultado del método de participación de utilidades, un menor gasto por intereses del fondeo de la Corporación y mejores resultados de tesorería.
El método de participación patrimonial llegó a $581.266 millones en el primer trimestre de 2026, frente a $456.856 millones en el mismo periodo de 2025. La compañía explicó que este rubro se vio favorecido por el efecto del aumento de la inflación y sus expectativas en el tratamiento contable de las concesiones viales 4G.
En paralelo, el gasto por intereses del fondeo asignado a las inversiones de Corficolombiana bajó de $197.562 millones en los primeros tres meses de 2025 a $188.970 millones en el primer trimestre de 2026.
La contribución de tesorería también mejoró, al pasar de un resultado negativo de $6.891 millones en marzo de 2025 a un margen positivo de $4.414 millones en el mismo periodo de este año.
En el estado separado de resultados, la utilidad por valoración de inversiones en títulos de deuda fue de $182.851 millones, frente a $82.523 millones en el primer trimestre de 2025. La utilidad en inversiones en títulos participativos llegó a $634.906 millones, superior a los $520.832 millones registrados un año atrás.
En los estados separados, los activos al cierre de marzo de 2026 ascendieron a $29,9 billones y el patrimonio cerró en $13,4 billones. En el estado de situación financiera separado, el total de activos fue de $29,88 billones, frente a $28,91 billones al cierre de diciembre de 2025.
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En energía y gas, las cifras del trimestre fueron menores a las registradas un año atrás, principalmente por la menor demanda de los sectores industrial y termoeléctrico, que impactó el volumen comercializado y transportado de gas, así como por el efecto del Índice de Precios al Productor en las tarifas de transporte de gas.
Aun así, Promigas representó el 54 % del gas natural transportado y sus filiales atendieron a 7,6 millones de usuarios en Colombia y Perú.
En infraestructura, los resultados estuvieron explicados en su mayoría por el impacto de una mayor inflación en el ingreso por rendimientos del activo financiero en las concesiones 4G Covioriente y Covipacífico. El tráfico promedio diario de las concesiones de Corficolombiana fue de 117.000 vehículos, con un incremento de 2 % frente al primer trimestre de 2025.
En turismo, el trimestre estuvo marcado por un menor dinamismo hotelero. La ocupación promedio fue de 62,5 %, con una reducción de más de tres puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. No obstante, la compañía señaló que la menor ocupación fue mitigada por aumento de tarifas y por el mejor desempeño de alimentos y bebidas, que creció 6,6 % anual.
En agroindustria, los resultados fueron inferiores a los del primer trimestre de 2025 por reajustes y aplazamientos en las cosechas de palma y arroz, asociados a adversidades climáticas.
Riesgo, dividendos y próximos focos de Corficolombiana
Corficolombiana informó que durante el primer trimestre de 2026 no se presentó riesgo material de mercado o liquidez. El valor en riesgo de mercado pasó de $294.820 millones al cierre de diciembre de 2025 a $223.778 millones al 30 de marzo de 2026.
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En gobierno corporativo, la Asamblea Ordinaria de Accionistas aprobó el pago de un dividendo en efectivo de $1.255 por cada acción preferencial en circulación al 31 de diciembre de 2025, con pago previsto para el 19 de mayo de 2026.
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