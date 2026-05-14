Conexión Summit 2026 espera recibir más de 10.000 asistentes: conferencistas y más detalles del evento

Conexión Summit 2026 anuncia su tercera versión con la premisa de consolidarse como el lugar donde los C-Level de las empresas más grandes del país se sientan a hacer negocios con quienes están hackeando el mercado.
Y es que en un entorno global donde hacer negocios es cada vez más complejo, la plataforma abre su convocatoria y presenta su agenda de conexiones para 2026, con la meta de superar las 10.000 interacciones empresariales.
La apuesta busca consolidar una red que articule emprendedores, academia y grandes compañías, en un momento en el que la generación de confianza gana relevancia para el tejido empresarial colombiano.
“El crecimiento real incomoda. En Conexión Summit eliminamos el ‘pitch’ para acelerar la ejecución. Si un corporativo quiere saber qué está pasando en el futuro de su industria, tiene que estar aquí. Si un emprendedor quiere escalar, su interlocutor es el C-Level que estará sentado en nuestras mesas”, afirmó Ana Osorio, CEO de Conexión.
En ese contexto, Conexión Summit surge para cerrar la brecha histórica entre quienes desarrollan soluciones – emprendedores, academia e investigadores – y quienes tienen la capacidad de escalarlas, como grandes empresas, inversionistas y sector público. La plataforma propone reemplazar el networking tradicional por un modelo de conexión estructurada, orientado a resultados sostenibles en el tiempo.
Para 2026, el evento proyecta más de 10.000 asistentes, más de 10.000 citas solicitadas y al menos 5.000 encuentros efectivos – entendidos como oportunidades de negocio y cocreación – con la participación de más de 1.000 emprendedores y 120 corporativos.
A esto se suman más de 100 experiencias y un espacio de conexiones sin fronteras, con delegaciones de al menos cinco países, entre ellos Estonia como país invitado.
Así,eEl Summit se realizará el 18 y 19 de agosto en Medellín, en su tercera edición, aunque su operación se extiende durante todo el año mediante un equipo enfocado en estructurar oportunidades de negocio, articular actores del ecosistema y canalizar soluciones hacia escenarios concretos de implementación.
Cabe resaltar que la ciudad sede refleja el potencial para la región y el país. Según el ranking global de StartupBlink, Medellín lidera en Latinoamérica en número de startups por cada 100.000 habitantes.
En otros detalles, entre los conferencistas confirmados se destacan James W. Keyes, exdirector ejecutivo de Blockbuster; Dileep Thazhmon, fundador de Jeeves y emprendedor parte de Y Combinator; y Sebastián Noguera, cofundador y presidente de Habi.
A ellos se suma Sara Rengifo, ingeniera vinculada al programa Artemis de la NASA, quien aportará una visión desde la innovación científica aplicada al mundo empresarial, así como la experiencia de Noguera desde la construcción de un unicornio colombiano.