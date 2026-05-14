Utilidad neta de Grupo Sura tuvo leve caída en el primer trimestre, pero sus ingresos crecieron con fuerza

Grupo Sura entregó este jueves 14 de mayo sus resultados financieros en los que reportó una utilidad neta controladora contable de $508.574 millones en el primer trimestre de 2026, lo que representó una disminución de 2 % frente a los $518.957 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
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No obstante, al excluir el efecto del impuesto al patrimonio, la utilidad neta controladora habría sido de $735.614 millones, con un crecimiento de 41,7 % frente al primer trimestre de 2025.
La compañía explicó que, pese al impacto de este gravamen, los resultados reflejan el buen desempeño de sus negocios. En el consolidado, los ingresos totales llegaron a $7,7 billones al cierre de marzo de 2026, con un incremento de 9,8 % frente al mismo periodo de 2025.
Las primas emitidas alcanzaron $5,6 billones al cierre del primer trimestre, manteniéndose estables frente a marzo de 2025. Este comportamiento combinó un aumento en Suramericana, impulsado principalmente por el segmento de Vida, y una contracción en Sura Asset Management, específicamente en Asulado Seguros de Vida, por una menor expedición de rentas vitalicias.
Los ingresos por comisiones sumaron $1,3 billones, con un crecimiento de 11,1 % frente a marzo de 2025, apoyados en el desempeño de las líneas de Ahorro y Retiro, y Sura Investments, de Sura Asset Management.
El método de participación se ubicó en $353.745 millones, con una disminución de 17,5 % frente al primer trimestre de 2025. Según el informe, esta variación respondió principalmente al impacto del impuesto al patrimonio reconocido por Grupo Cibest (principal accionista) por $374.045 millones durante el trimestre.
Por su parte, los ingresos por inversiones llegaron a $1,2 billones, con un aumento de 50,6 %, equivalente a $399.128 millones adicionales frente al mismo periodo del año anterior. El resultado estuvo asociado a un mayor rendimiento neto en inversiones a costo amortizado y a mayores ganancias netas en inversiones a valor razonable provenientes de Asulado, filial de Sura Asset Management.
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La utilidad operativa consolidada totalizó $1,2 billones, con un crecimiento de 3,6 % frente al primer trimestre de 2025. La compañía señaló que este resultado reflejó el desempeño de los ingresos y la disciplina en gastos operacionales, excluyendo el impacto de única vez del impuesto al patrimonio.
Suramericana mantuvo utilidad estable y mejoró siniestralidad
En Suramericana, las primas emitidas llegaron a $4,79 billones en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento de 5,7 % frente al mismo periodo del año pasado. En tasa constante, excluyendo efectos cambiarios, el aumento fue de 7,2 %.
El desempeño fue liderado por el segmento de ‘Vida’, que creció 15,1 %, impulsado por soluciones de salud voluntaria, con aumento de 18,4 %, y riesgos laborales, que avanzó 18,8 %. En ‘Generales’, el crecimiento fue de 0,3 % en tasa constante, con buen desempeño de autos en Chile y soluciones de vida en México, aunque mitigado por menor venta de SOAT en Colombia y un mercado blando en autos, principalmente en Colombia y Brasil.
El indicador de siniestralidad cerró en 53,1 %, frente a 57,9 % en marzo de 2025, una mejora de 475 puntos básicos. La utilidad neta controladora de Suramericana fue de $201.962 millones, con una caída de 1,1 % frente a los $204.119 millones del primer trimestre de 2025.
Sura Asset Management impulsó utilidades y comisiones
Sura Asset Management reportó, por su parte, ingresos por comisiones y honorarios de $1,12 billones, con un crecimiento de 12,5 % frente al primer trimestre de 2025 en tasa constante, excluyendo efectos cambiarios.
Al cierre de marzo, los activos bajo administración, conocidos como AUM por sus siglas en inglés (Assets Under Management), llegaron a $808 billones, creciendo 14,3 % frente al primer trimestre de 2025. El AUM comisionable representó cerca del 52 % del total de activos y se mantuvo como el principal motor de generación de ingresos recurrentes de la compañía.
El Ebitda, indicador de utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, fue de $568.687 millones, con crecimiento de 19,9 %. Sin encaje, el Ebitda alcanzó $548.295 millones, con un aumento de 38,1 % frente al primer trimestre de 2025.
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La utilidad neta controladora de Sura Asset Management llegó a $266.689 millones, con un incremento de 13,8 % frente a los $236.975 millones del primer trimestre de 2025.
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