Ganancias de Nu Holdings (Nubank) crecieron 41 % en el primer trimestre y refuerza apuesta por IA

Nu Holdings (Nubank), una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, dio a conocer sus resultados financieros para el primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026 con un balance positivo.
La compañía indicó que su utilidad neta alcanzó US$871 millones en el trimestre, que se traduce en un aumento de 41 % en comparación con igual periodo del año pasado.
Con este resultado, su tasa compuesta de crecimiento es superior a 80 % interanual desde 2022. En términos de rentabilidad, el ROE cerró el trimestre en 29 %.
Nu también reveló que sus ingresos en los primeros tres meses de este año superaron los US$5.000 millones por primera vez, impulsados por el continuo fortalecimiento del compromiso y la monetización en toda la plataforma
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Otros resultados de Nu y apuesta por IA
En la entrega de resultados, David Vélez, fundador y CEO de Nubank, destacó que la implementación de inteligencia artificial de la compañía es una prioridad: “Estamos reconstruyendo la banca en torno a la IA”.
Dijo, por ejemplo, que NuFormer (su conjunto propietario de modelos fundacionales ya está en producción hoy para tarjeta de crédito en Brasil y México, y para préstamos no garantizados en Brasil.
“Las funcionalidades de nuestro AI Private Banker ya atienden a más de 15 millones de usuarios activos mensuales. Estas capacidades han sido un motor de la expansión significativa de nuestra cartera de crédito en los últimos doce meses”, explicó Vélez.
Expansión en Estados Unidos
Nu indicó que está extendiendo su modelo a Estados Unidos mediante un enfoque medido y eficiente en capital, diseñado para proteger el negocio principal mientras prueba la oportunidad de largo plazo en un nuevo mercado.
Se explicó que se espera una disciplina en las inversiones en este mercado, sin afectar la trayectoria de eficiencia de largo plazo.
En caso de cualquier inversión incremental, estará sujeta a evidencia clara de product-market fit y a una trayectoria creíble hacia una escalabilidad rentable, con el mismo enfoque disciplinado que Nu ha aplicado en México y Colombia.
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Crecimiento de clientes de Nu; así va Colombia
Nu añadió aproximadamente cuatro millones de clientes en el periodo, alcanzando un total de más de 135 millones de clientes a nivel global a marzo de 2026.
Esta expansión refuerza la posición del neobanco como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo.
Por mercados, en Brasil, superó los 115 millones de clientes y consolidó su posición como la institución financiera privada más grande del país. En México, ya tiene más de 15 millones de clientes, convirtiéndose en la tercera institución financiera más grande del mercado.
En Colombia, Nu registró otro sólido trimestre de adiciones netas y se aproxima a los cinco millones de clientes.
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