Nubank fortalece su presencia en el mundo deportivo: importante estadio de América Latina llevará su nombre

Nubank anunció la adquisición de los derechos de nombre del estadio de la Sociedade Esportiva Palmeiras, en Brasil, en una alianza de largo plazo con WTorre, compañía encargada de administrar el recinto.
Con este movimiento, la entidad se posiciona en uno de los principales escenarios multipropósito de América Latina para eventos deportivos, conciertos y actividades culturales.
La compañía informó que la nueva identidad del estadio será definida mediante un proceso de cocreación. Esto quiere decir que hasta el 30 de abril, los aficionados y visitantes podrán votar por una de tres opciones: Nubank Parque, Nubank Arena o Parque Nubank. El nombre ganador será anunciado a inicios de mayo.
Como parte de la iniciativa, quienes participen en la votación podrán ver sus nombres exhibidos en el estadio durante el período previo al cambio oficial. Además, los participantes tendrán la posibilidad de acceder a un video de su voto y compartirlo en redes sociales.
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¿Qué viene para el estadio del Palmeiras en esta etapa?
La transformación visual del recinto, que incluirá nuevos colores y marca, se realizará a finales de julio. En esa misma fecha se inaugurará el Nubank Ultravioleta Lounge, un espacio exclusivo con vista al estadio, así como el Portão Nubank Ultravioleta, que dará acceso a los palcos VIP.
“Estamos viviendo un momento único. Hoy, Nubank atiende a más de 113 millones de personas en Brasil y es la mayor institución financiera privada del país en número de clientes. Llevar nuestra marca a un espacio deportivo y cultural de esta magnitud reafirma nuestro compromiso con el país donde todo comenzó y nos acerca aún más a las pasiones de los brasileños”, afirmó Livia Chanes, CEO de Nubank en Brasil.
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Por su parte, desde WTorre destacaron que el recinto cerró 2025 como el principal escenario de conciertos en Sudamérica, con 33 eventos y 1,1 millones de asistentes.
En más de 10 años de operación, ha recibido 17,7 millones de personas en 2.339 eventos, de los cuales 8,6 millones corresponden a partidos y 8,1 millones a conciertos.
El patrocinio se suma a otros anuncios recientes de Nubank en el sector deportivo. En Estados Unidos, la compañía firmó un acuerdo con Inter Miami CF que incluye los derechos de nombre de su estadio, y en enero se convirtió en socio oficial del equipo Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team.