Nubank informó importante aumento para la rentabilidad de sus cajitas: Aplica desde esta fecha

En medio del incremento de las tasas de interés a manos del Banco de la República, Nubank dio a conocer un importante ajuste al alza de la rentabilidad que ofrece para sus cajitas de ahorro.
De acuerdo con el mismo Banco de la República, este tipo de decisiones tienen su causa en la necesidad que tienen los bancos del país por mejorar el retorno a los usuarios dueños del dinero, por un crédito que está encarecido en el sistema financiero.
Explicó Nubank que el nuevo beneficio lo podrán obtener los usuarios desde el próximo 9 de abril, rentabilidad que se va a mantener durante todo el mes.
¿Cuánto sube la tasa de rentabilidad de las cajitas de Nubank?
Según informó el banco este 6 de abril, la rentabilidad pasa del 8,75 % hasta el 9,5 %, lo que da cuenta de un aumento de 75 puntos básicos, 25 menos que los 100 puntos que incrementó el Banco de la República en sus tasas de interés.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, había manifestado que uno de los efectos positivos se genera sobre el ahorro de quienes tienen este tipo de servicios financieros en la banca digital.
Sobre si estas tasas de rentabilidad van a seguir siendo altas en el más inmediato plazo, las expectativas de los analistas locales tienen en cuenta que el Banco mantenga estables las tasas de interés.
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Sin embargo, Nubank, así como otros bancos digitales, podría seguir ajustando al alza estas tasas en la medida en que suba también la tasa de política monetaria.