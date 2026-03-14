Nubank y la rentabilidad por inversión en cajitas: Esto se gana en 6 meses si invierte $500.000

Las cajitas de ahorro de Nubank se han consolidado como una de las herramientas más utilizadas por los usuarios que buscan organizar mejor sus finanzas personales dentro de una cuenta digital. Este sistema permite separar el dinero según metas específicas, lo que facilita la planificación y el control de los recursos disponibles.
A través de la aplicación, los clientes pueden distribuir su dinero en distintos espacios de ahorro de acuerdo con sus objetivos financieros. Esta funcionalidad resulta útil para quienes desean destinar fondos a metas concretas, como viajes, pagos futuros, compras importantes o la construcción de un fondo de emergencia.
La plataforma permite crear hasta diez cajitas dentro de una misma cuenta. Cada una puede ser personalizada con un nombre que identifique su propósito, lo que ayuda a reconocer de forma inmediata el destino de los recursos. De esta manera, el usuario puede mantener una organización clara de su dinero y evitar mezclar los fondos destinados al ahorro con aquellos que utiliza para gastos cotidianos.
Este mecanismo también contribuye a diferenciar el dinero que se emplea para transacciones diarias del capital reservado para metas a mediano o largo plazo. Mientras los recursos que permanecen en la cuenta principal pueden utilizarse para pagos, transferencias o compras, las cajitas funcionan como espacios independientes donde se guarda el dinero que el usuario decide apartar.
¿De cuánto es la rentabilidad en las cajitas de Nubank?
Además de servir como herramienta de organización financiera, las cajitas están diseñadas para generar rendimientos sobre el dinero depositado. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de Nu, los recursos que se mantienen en estos espacios pueden obtener una rentabilidad anual del 8,75 % efectivo anual (E.A.), una tasa competitiva dentro del mercado de productos digitales de ahorro.
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En caso de que una persona deposita inicialmente $500.000 en una cajita y decide agregar $100.000 cada mes durante un periodo de seis meses, al finalizar ese tiempo el saldo acumulado sería de aproximadamente $1.136.320. En este caso, el crecimiento del capital correspondería a $36.320, producto de los rendimientos generados.
Otro aspecto relevante es que este tipo de ahorro no contempla el cobro de retención en la fuente sobre los rendimientos obtenidos.
La plataforma también cuenta con un simulador disponible en su portal web. Esta herramienta permite calcular de forma aproximada el rendimiento que se puede obtener según el monto invertido y el tiempo de permanencia del dinero. De esta manera, los usuarios pueden proyectar con mayor claridad el crecimiento potencial de sus ahorros y tomar decisiones financieras más informadas.