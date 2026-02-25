Ganancia de Nu Holdings (Nubank) creció 51 % en 2025 y logró 131 millones de clientes: esto sigue en su expansión

Nu Holdings (Nubank), una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, publicó sus resultados financieros para el cuarto trimestre de 2025 y todo el año pasado, reportando ingresos récord.
De acuerdo con la entidad bancaria, que recientemente recibió autorizaciones para establecerse en Estados Unidos, el año pasado continuó impulsando una mayor rentabilidad, registrando una utilidad neta de US$2.817 millones durante el año pasado, cifra que arroja un crecimiento de 51 % frente a la ganancia neta de 2024 (US$1.972 millones).
Al revisar el desempeño solamente del cuarto trimestre del año pasado, las ganancias netas crecieron 50 % y se ubicaron en US$894 millones.
En el caso de la utilidad bruta de Nu, se situó en US$1.960 millones en el cuarto trimestre del año pasado, un aumento frente al periodo anterior del 7 % y un incremento del 38 % en comparación con el último corte de 2024.
En todo el año pasado, la utilidad bruta llegó a US$6.619 millones, en comparación con los US$5.025 millones de todo 2024.
En 2025 Nu sumó 17 millones de clientes nuevos
Nu reportó cuatro millones de clientes nuevos en el cuarto trimestre y 17 millones en el año fiscal 2025, alcanzando un total de 131 millones de clientes a nivel global a diciembre de 2025, lo que refleja un aumento del 15 % en comparación con el año anterior.
Según se explicó, esta expansión refuerza la posición de Nu como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo.
Por ejemplo, en Brasil Nu es ahora la institución financiera privada más grande por número de clientes, según el Banco Central de Brasil. En México, Nu atiende a alrededor del 15 % de la población adulta y es el principal emisor de nuevas tarjetas de crédito en el país.
En Colombia, Nu ha superado los cuatro millones de clientes y, con la reciente expansión de su portafolio de crédito ahora puede aprobar casi tres veces más solicitantes que antes.
Así fueron los ingresos de Nu en 2025
Los ingresos de Nu el año pasado aumentaron un 45 % interanual, alcanzando los US$16.300 millones y US$4.900 millones en el último corte del 2025, lo que refleja el continuo fortalecimiento del compromiso y la monetización en nuestra plataforma.
“Estos resultados reflejan nuestra capacidad para combinar un crecimiento disciplinado con una rentabilidad sostenida, mientras continuamos invirtiendo en nuestros mercados principales. Al entrar en 2026, seguimos totalmente enfocados en ganar en América Latina, mientras construimos las capacidades que permitirán a Nubank evolucionar hacia una plataforma bancaria digital global con el tiempo”, afirmó David Vélez, fundador y CEO de Nubank.
Apuestas del neobanco en 2026
Nu considera el 2026 como un año de inflexión, “enfocado en ganar en sus mercados principales mientras construye las capacidades para evolucionar hacia una plataforma bancaria digital global”.
Afirmó que continuará priorizando a Brasil y México, reforzando el liderazgo en el mercado masivo, expandiéndose en los segmentos de pymes y de altos ingresos, y avanzando en la licencia bancaria de México.
También establecerá las bases operativas para su oportunidad en EE. UU. y profundizará la adopción de IA, posicionando la inteligencia artificial como una ventaja estructural para el crecimiento a largo plazo.
En todos los mercados, Nu elevará el estándar de calidad y confiabilidad del producto mientras acelera la «plataformización», desarrollando una infraestructura reutilizable e independiente del país (country-agnostic) para escalar de manera más eficiente.
Estas inversiones estratégicas pueden resultar en una presión al alza a corto plazo sobre el índice de eficiencia, aunque los impulsores estructurales del apalancamiento operativo (crecimiento de ingresos, escala y gestión de costos disciplinada) permanecen intactos.
