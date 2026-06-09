Gobierno Petro da paso para contratar estudios de nuevo ferrocaril entre Atlántico y La Guajira

El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), publicó los prepliegos para seleccionar la consultoría que realizará los estudios de prefactibilidad de la conexión férrea entre La Guajira y el corredor férreo del Atlántico.
El proyecto permitirá evaluar el trazado, las alternativas técnicas, económicas, financieras, jurídicas, prediales, sociales, ambientales y los riesgos.
El objetivo del trazado ferroviario es que tenga vocación mixta para transporte de mercancías y pasajeros y para conectar a La Guajira con la red férrea nacional, impulsando un sistema de transporte más eficiente, sostenible e intermodal.
Esta conexión abre la posibilidad de mejorar la movilización de carga, pero también de analizar el potencial del transporte de pasajeros, favoreciendo la conectividad de comunidades, centros urbanos y zonas productivas del departamento.
La iniciativa, que tiene una inversión de $11.485 millones, se enmarca en los lineamientos del Gobierno Nacional para reactivar el modo férreo y avanzar hacia una red de transporte integrada, que articule los modos férreos, carretero, portuario y fluvial.
Con ello, se busca reducir costos logísticos, mejorar la competitividad regional, promover una movilidad más limpia y generar nuevas oportunidades de desarrollo para La Guajira y el Caribe colombiano.
Con este proceso, la ANI da un nuevo paso en la consolidación de una red ferroviaria moderna, multimodal e incluyente, orientada no solo al transporte de carga, sino también a mejorar la conexión de los territorios y la calidad de vida de sus habitantes.