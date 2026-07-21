Comfenalco Antioquia está ad portas de recuperar plenamente su autonomía administrativa luego de que se conociera que el proceso de intervención sobre la caja de compensación llegaría a su fin. Según fuentes cercanas al proceso, conocida por Valora Analitik, en las próximas horas se oficializaría la desintervención y se convocaría una Asamblea General Extraordinaria para designar una nueva junta directiva.
La medida marcaría el cierre de un proceso de vigilancia especial que buscó estabilizar la situación administrativa y financiera de la entidad, una de las cajas de compensación más importantes del país por número de afiliados y cobertura de servicios sociales.
Una vez se haga oficial la decisión, la administración iniciará el proceso de convocatoria de la asamblea, instancia en la que los empleadores afiliados elegirán a los nuevos integrantes de la junta directiva, órgano encargado de definir el rumbo estratégico de la organización en esta nueva etapa.
Así, la conformación de la nueva junta será uno de los pasos más relevantes para restablecer el gobierno corporativo de Comfenalco Antioquia, tras varios meses en los que la entidad estuvo bajo medidas de intervención adoptadas por las autoridades competentes.
Fuentes consultadas señalaron que la convocatoria podría realizarse en cuestión de horas, con el propósito de avanzar rápidamente en el restablecimiento de la estructura de gobierno de la caja y garantizar una transición ordenada hacia la administración ordinaria.
La expectativa ahora se centraría en la oficialización de la decisión por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar, entidad encargada de supervisar el funcionamiento de las cajas de compensación en Colombia, así como en el cronograma que se defina para la realización de la asamblea y la elección de los nuevos directivos.
Así, Comfenalco Antioquia iniciaría una nueva fase enfocada en fortalecer su gestión institucional, consolidar la confianza de los afiliados y empleadores, y continuar con la prestación de los servicios sociales, de recreación, educación, vivienda y empleo que ofrece en el departamento.
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